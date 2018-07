Colombia vs. Inglaterra: prensa inglesa le recuerda a Falcao su pasado poco exitoso por la Premier League

En el Estadio Spartak de la ciudad de Moscú han llegado muchísimos ingleses. La mayoría de ellos son altos y lucen serios. Parecen rusos, pero no. Son periodistas que tienen muchas expectativas por lo que pasará en el Colombia vs. Inglaterra este martes por los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Quedó chico el salón de conferencias del segundo recinto más importante de la capital rusa después del Luzhniki Stadium. Todos estamos esperando la entrada de José Néstor Pekerman y Radamel Falcao García. Nada menos.

Falcao tiene un pasado en Inglaterra que los reporteros ingleses no están dispuestos a olvidar así nomas. Radamel jugó en el Chelsea y Manchester United. Dos equipos de primer nivel en los que solo anotó cinco goles en un total de 41 encuentros disputados. Números inesperados para un delantero de su talla.

Radamel no entró en polémicas: "Es cierto. No pude brillar como lo deseaba en Inglaterra. Esto hace parte del pasado. No puedo decir más. Con relación al partido de mañana, es muy lindo estar en esta fase y enfrentar al equipo inglés. Todos nuestros jugadores están listos y preparados para este encuentro”.

Apenas tres preguntas permitió la FIFA para el delantero del Mónaco francés.

Néstor Pekerman quedó solo en la mesa de micrófonos. Le tocaba a él recibir, procesar y pensar respuestas sensatas y equilibradas ante los siempre provocadores periodistas ingleses. Carrie Brown ha levantado la mano toda la conferencia y tiene la posibilidad de hacer la última pregunta. También tiene que ver con James y el pasado de Falcao en Inglaterra. Pekerman, como era previsible, sacó cara por sus futbolistas emblema.

"Nosotros confiamos muchos en ambos jugadores. Siempre han sido muy importantes para el equipo. En distintas situaciones que alguno de ellos no ha estado, el equipo se mantuvo estos años siempre cercanos a los 10 equipos del Ranking FIFA. Eso dice que siempre hemos tenido regularidad. Esto habla de la competitividad de Colombia. Tenemos muchos jugadores y un gran potencial. Tienen una gran capacidad, fuerza y han crecido mucho", aseguró el técnico colombiano.