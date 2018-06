Alertada por la amenaza de Senegal, Colombia pondrá a prueba este jueves su condición de favorito de la llave buscando una victoria que la clasifique a los octavos de final de Rusia 2018 (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía Caracol, RCN, DirecTV y Latina).

Colombia recuperó el rumbo perdido en el Mundial al golear 3-0 a Polonia luego del traspié (2-1) ante Japón, una derrota inesperada en el debut pero que despertó el mejor fútbol del combinado cafetero.

El duelo entre Colombia, a órdenes del argentino José Pekerman, y Senegal mostrará dos formas de ver el fútbol: los cafeteros haciendo de la posesión del balón y el toque en corto sus armas vitales contra el derroche físico y la velocidad pura de los africanos.

Colombia vs. Senegal: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 9:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 11:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 10:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 4:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 11:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 11:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 8:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 9:00 a.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos", dijo Pekerman en rueda de prensa.

El partido servirá para medir la solidez del sistema defensivo colombiano, liderado por Yerry Mina (FC Barcelona) y Dávinson Sánchez (Tottenham), contra los velocistas Sadio Mané (Liverpool), Mbaye Niang (Torino) e Ismaila Sarr (Rennes).

"Ninguno de los dos equipos son favoritos (en el partido), sería un error pensar cuál lo es. Los cuatro equipos, salvo Polonia que está por fuera, han mostrado en cada uno de los partidos sus armas, no hay favoritos", agregó.

Pekerman reconoció en Senegal a un "equipo muy fuerte", incluso, sostuvo, ya lo era "desde antes de empezar el Mundial".



"Es duro individual y colectivamente, y juegan como europeos por la capacidad de sus jugadores que están en Inglaterra, Francia o España", analizó.

-Los 'leones' asustan-

Senegal, como Japón, han sido las gratas sorpresas de la llave. En el campamento africano se respira tranquilidad porque la clasificación está en sus manos, luego de sus notables victorias.

"Hemos trabajado mucho. Sólo necesitamos un punto para clasificarnos. Este es nuestro objetivo. Esta generación merece ir más allá en esta competición", aseguró el DT Cisse.

El entrenador prepara un 4-4-2 para hacerle frente a la dupla James-Quintero y aislar a Falcao, lo que mermaría el poder ofensivo de los cafeteros.

"Colombia tiene un estilo de juego parecido al nuestro, muy físico, que avanza rápidamente. No podemos perder este partido, somos conscientes de que tendremos que hacer todo lo posible para clasificarnos.o", sostuvo el volante Alfred Ndiaye.

-Las cuentas-

Colombia, con 3 puntos en el tercer lugar de la llave, avanzará a los octavos de final si vence a Senegal, sin importar el resultado del Japón-Polonia en Volgogrado.

Un empate la pondría en manos de los polacos, porque necesitarían la victoria de las 'Águilas Blancas' por cualquier marcador. Una eventual derrota de los cafeteros los pondrá de regreso a casa.

Senegal depende de sí misma. Ganando se va a los octavos. Si empata necesita que Japón pierda o iguale por una cantidad de goles menor que los que se produzcan en su choque con los cafeteros.

Pero si pierde necesita que Japón caiga ante Polonia por una cantidad de goles mayor a la que se registre en su duelo contra los colombianos.



Posibles alineaciones:

Colombia: Ospina; Arias, Mina, Sánchez, Mojica; Sánchez, Barrios; Cuadrado, Quintero, James Rodríguez; y Radamel Falcao.

Senegal: Ndiaye; Sabaly, Koulibaly, Sane, Wague; Gana Gueye, Ndiaye, Sarr, Sadio Mané; Mbaye Niang y Mame Diouf.