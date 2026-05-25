Luis de la Fuente definió la lista de España para el Mundial 2026 y despejó las dudas a solo tres semanas del debut ante Cabo Verde. El seleccionador presentó a sus 26 convocados en Madrid, con una nómina encabezada por Lamine Yamal y varias sorpresas en una plantilla que buscará conquistar la segunda estrella para la Roja.

Entre las principales novedades aparecen Joan García en el arco, Eric García para reforzar la defensa y Víctor Muñoz, joven futbolista de Osasuna formado en el Real Madrid. También destacan los regresos de Nico Williams y Yeremi Pino, pese a que ambos todavía arrastran molestias físicas, al igual que el propio Yamal.

La convocatoria también dejó ausencias llamativas. No fueron considerados Robin Le Normand ni Dean Huijsen, y además la lista no incluye a ningún jugador del Real Madrid, una situación que no pasó desapercibida en el entorno de la selección española.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

De la Fuente defendió su decisión y aseguró que fue una convocatoria trabajada durante meses. “Esta es una lista muy analizada y madurada”, explicó el técnico, quien reconoció la dificultad de elegir por el alto nivel de jugadores que tiene actualmente España.

La Roja iniciará su concentración el 30 de mayo en Las Rozas y luego viajará a Estados Unidos tras disputar amistosos ante Irak y Perú como parte de su preparación. España debutará en el Mundial el 15 de junio frente a Cabo Verde, con la ilusión de volver a pelear por el título.

Lista de convocados de España

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García

Unai Simón, David Raya y Joan García Defensas: Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro

Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro Centrocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino

Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremi Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal