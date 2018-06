Los futbolistas de Corea del Sur creían haber clasificado a octavos de final con la victoria 2-0 sobre Alemania que eliminó del Mundial a los campeones defensores, dijo el arquero Cho Hyun-woo.

El equipo asiático necesitaba vencer a Alemania por más de dos goles para tener posibilidades de clasificar segundo en el Grupo F y esperar que México venciera a Suecia, pero sus esperanzas acabaron cuando el elenco nórdico goleó 3-0 al "Tri".

Los goles en tiempo de descuento de Kim Young-gwon y Son Heung-min que dieron a Corea su primera victoria en esta Copa del Mundo tras dos derrotas provocaron escenas de júbilo entre los jugadores, y Cho dijo que él y sus compañeros pensaban que estaban pasando de ronda hasta que supieron el resultado del partido en Ekaterimburgo.

"No sabíamos (el resultado de Suecia), nos enteramos después del partido", sostuvo Cho en rueda de prensa. "Recién después nos enteramos del marcador, por eso muchos de nosotros lloramos".

El entrenador de Corea, Shin Tae-yong, dijo que tenía sentimientos encontrados después de la victoria sobre Alemania, ya que no fue suficiente para llevar al equipo a octavos. "Me siento muy bien, pero al mismo tiempo me siento un poco vacío".

Pese a la eliminación, el DT dijo estar conforme por haber encontrado la forma de vencer a Alemania.

"Ayer dijimos que solo había un uno por ciento de posibilidades, así que les dije a mis jugadores que era un esfuerzo épico. Les dije que lucharan hasta el final".

"Ellos (Alemania) son los campeones defensores, los números uno en la clasificación de la FIFA y probablemente sintieron que podrían vencernos, así que sentí que podíamos usar eso como una estrategia inversa y dimos en el clavo".

