El atacante de la selección de España Diego Costa dijo, luego de la goleada contra Argentina por 6-1, que se nota la diferencia cuando no está Lionel Messi en la cancha y aconsejó a los argentinos cuidarlo y dar gracias de tenerlo en lugar de criticarlo. El ‘10’ del Barcelona estuvo ausente por no estar al 100%.

"La gente lo ha criticado mucho. Cuando Messi no está, se nota que es otra cosa. Tienen que darle gracias a Dios que esté. Lo que pasó deja la conclusión de que a Messi hay que cuidarlo, tratarlo bien y valorarlo. Que haga un partido malo, solo el hecho de tenerlo en el campo. Messi es Messi. Es el mejor, no hay que criticarlo. No habla mucho, pero es un chico que todos quieren", fueron los elogios del ‘Lagarto’ del Atlético de Madrid.

#TardeRedondaFOX | Diego Costa: "En Argentina deberían dar gracias que juega Messi. Cuando no está se nota" pic.twitter.com/7ViwNjzuto — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de marzo de 2018

Diego Costa fue quien abrió el marcador en la abultada paliza que le propinó la Roja a la Albiceleste. En el segundo tiempo, fue cambiado por Iago Aspas, futbolista con el que compite por un puesto en la lista de la selección española.



Además, destacó el momento que atraviesa España y la señaló como una de las grandes favoritas al Mundial Rusia 2018. "Nosotros estamos muy bien, ha sido un partido con marcador amplio pero no ha sido fácil. Argentina es una gran selección”.

Por último, valoró su regreso a la selección nueve meses después y reafirmó su deseo por estar en Rusia 2018. "Uno tiene que confiar en sí mismo, lo pasé mal porque no podía jugar durante seis meses por lo que pasó pero sabía que en el momento que empezase a jugar y hacer las cosas bien tendría alguna opción de volver. Estoy muy contento porque me hace mucha ilusión estar con estos jugadores y la selección".

