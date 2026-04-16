¿Crisis en el Real Madrid? Vinícius Jr. y Bellingham protagonizan tenso cruce ante Bayern | VIDEO

Real Madrid le dijo adiós a la Champions League tras caer 4-3 (6-4 en el global) ante Bayern Munich en el Allianz Arena. Sin embargo, más allá del resultado, llamó la atención en tenso cruce que protagonizaron Vinícius Jr. y Jude Bellingham en el campo de juego. ¿Qué pasó?

Corría el minuto 83′ y el marcador iba 3-2 a favor de la ‘Casa Blanca’, cuando Vinícius Jr. aceleró para buscar una oportunidad de gol con un centro desde la izquierda. En el área, Bellingham esperaba el balón, pero fue ignorado por el brasileño, quien detuvo la jugada.

🚨 بيلينغهام كان غاضب من فينيسيوس لعدم التمرير وفينيسيوس يرد عليه :



“ماذا تُريد؟ ماذا تُرد؟ أخرس وأغلق فمك”. pic.twitter.com/bwWq1JKSRi https://t.co/UKQrvGDr6n — Insider Real (@RMCFarab) April 15, 2026

‘Vini’ se fue hacia la banda para buscar un pase, pero fue marcadao por su defensor y el balón salió del campo. Bellingham reaccionó y le reclamó no haberle dado el pase cuando tuvo que hacerlo, a lo que el ‘7′ del Real Madrid respondió con furia.

“¿Qué quieres? ¡Calla la boca!”, expresó ‘Vini’. Las cámaras captaron ese instante y las imágenes ya son virales en redes sociales. Sin duda, esta situación deja en evidencia la interna del Real Madrid, que se despidió de la Champions League en cuartos de final.