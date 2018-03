A punta de buenas actuaciones con el Sporting Charleroi, Cristian Benavente volvió a la selección peruana. El futbolista, quien destaca en Bélgica, fue una de las novedades en la última convocatoria de Ricardo Gareca.

Cristian Benavente viene realizando una gran temporada en la liga belga con el Charleroi, club en el que juega como mediapunta, su posición natural. En la selección peruana, el jugador de 23 años fue utilizado en más de un partido como extremo. Sobre el lugar en el que lo ubicará en los amistosos, Ricardo Gareca dijo lo siguiente:

"Benavente llega porque su presente es muy bueno. Hizo que nos fijáramos en él, siempre es un jugador que tenemos en consideración. Ahora todo dependerá de él. En la selección hay que rendir jugando 45 minutos, jugando un partido completo, jugando en la posición que te toque. Y eso es para cualquiera, no solo para él. No hay preferencias para nadie, solo buscamos rendimiento. Estamos en el Mundial por rendimiento, no porque nos hayan regalado algo. Nadie nos ha regalado nada", indicó el argentino a El Comercio.

La última vez que Cristian Benavente se puso la camiseta de la selección peruana fue en octubre del 2016. En esa ocasión, el volante ingresó en el partido frente a Argentina, por las Eliminatorias Rusia 2018.