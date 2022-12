Luego del resultado desfavorable que tuvo el conjunto de Portugal frente a Marruecos durante el partido del Mundial Qatar 2022, fueron varias las personas que mandaron mensajes de aliento a Cristiano Ronaldo por la derrota. Uno de los escritos más viralizados en las redes sociales fue el de Georgina Rodríguez, la pareja y madre de los hijos del astro futbolístico. ¿Qué es lo que dijo la modelo respecto al partido, y especialmente sobre el DT de la selección? En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

EL FURIOSO MENSAJE DE GEORGINA RODRÍGUEZ CONTRA EL DT DE PORTUGAL

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, realizó un comentario luego de que viese el penoso desenlace del partido frente a Marruecos, en donde se refirió al DT de Portugal, criticando que tuvo en el banquillo al mejor jugador del mundo.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos”, indicó en una historia que publicó en sus redes sociales.

El mensaje generó grande polémica entre los aficionados de la selección portuguesa y también en los hinchas de Cristiano Ronaldo.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, realizó un comentario luego de que viese el penoso desenlace del partido frente a Marruecos. (Captura)

QUIÉN ES GEORGINA RODRÍGUEZ

Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria argentina naturalizada española y criada en España, que se dio a conocer como la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo en 2017. Desde entonces ha protagonizado reportajes, revistas de moda y programas de televisión.

Georgina Rodríguez comenzó su relación con Cristiano Ronaldo a mediados de 2016, aunque confirmaron su amor oficialmente un año después. Tuvieron a su primera hija, Alana Martina en noviembre de 2017, siendo la cuarta hija del futbolista.

En octubre de 2021, Georgina Rodríguez anunció su segundo embarazo. En abril de 2022 se hizo público el nacimiento de su segunda hija (Bella Esmeralda), y el fallecimiento del hermano mellizo de esta.

Georgina Rodríguez se considera a sí misma como una persona muy católica y con mucha fe, debido a que tiene la convicción de que todo lo que le ha ocurrido en su vida es consecuencia directa de sus oraciones y cristiandad; así lo explicó en su reality “Soy Georgina”.

“Dios siempre me iluminó y me dio la fuerza para luchar y para saber lo que era bueno para mí”, explica.

Además, Georgina Rodríguez tiene varios altares en sus viviendas y publica habitualmente en redes sociales fotografías de ella visitando iglesias y capillas, aunque la catedral románica de San Pedro de Jaca y el Cristo de Biscós, son los más importantes para ella.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Es la tercera vez que el torneo se disputa en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.