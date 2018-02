"Cueva, no te olvides del Mundial", por Arturo León

Es lamentable leer noticias sobre Christian Cueva que no tienen nada que ver con fútbol. Que llegó tarde, que no quiere ser suplente, que le han llegado ofertas de clubes muy lejanos, que no está bien físicamente. Cuando este 2018, año mundialista, tiene que ser todo lo contrario. El jugador por el que apostó Ricardo Gareca, el ‘10’ (aunque ahora lleve la ‘8’ por el regreso de Jefferson Farfán), el enganche de la selección, no se puede olvidar que en solo unos meses se jugará el Mundial.

No solo porque la selección lo necesita al 100% tanto física como mentalmente, sino porque tiene que darse cuenta de que Rusia 2018 es la mejor oportunidad, al igual que para el resto de jugadores de Perú, para migrar a un club importante de Europa. Entonces la ecuación es simple: me esfuerzo al máximo en mi equipo, soy convocado, hago un buen Mundial y logro un ascenso en mi carrera.

Además, Cueva se encuentra en un lugar excelente para que los grandes ojeadores del Viejo Continente lo tengan en la mira. Qué mejor fútbol que el brasileño y un club grande como Sao Paulo para dar el gran salto. Resulta difícil entender que el ex Alianza llegue tarde a la pretemporada (o avise un día antes que tiene compromisos que cumplir), genere molestia en los directivos y encima tenga la intención de evaluar una oferta de Arabia. Cambiar Sao Paulo por una liga de menor nivel podría suponer un mejor sueldo, sí, pero también perder de vista a la selección.

Si hay algo que le preocupa a Gareca hoy, a unos meses del debut con Dinamarca, es que los jugadores tengan actividad y competencia de alto nivel. De otra forma no será posible jugar de igual a igual ante nuestros rivales del Grupo C. Además, el ‘Tigre’ fue claro en su primera conferencia de prensa del 2018: “Todo lo que haga un jugador fuera y dentro de la cancha influye en la imagen de la selección”.

Cueva tiene todo para ser titular en Sao Paulo. Hoy, a decir verdad, es la estrella del equipo. No hay otro jugador con su cartel. Los directivos paulistas saben que podrían hacer un gran negocio con él después de Rusia, por lo que su lugar entre los titulares está asegurado. Si hoy no juega es por las molestias extradeportivas que él mismo generó. Por eso no tiene sentido que se queje. Christian tiene que enfocarse. Dar todo en Sao Paulo y llegar en las mejores condiciones a los amistosos de marzo.

Que el recuerdo de ese abrazo con Gareca luego del Perú vs. Nueva Zelanda que nos clasificó al Mundial no lo ciegue. La confianza también tiene sus límites.