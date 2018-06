La curiosa respuesta de Pizzi sobre el Mundial: “Hincharé por Argentina y por Chile también”

Juan Antonio Pizzi es considerado un completo villano en Chile luego de que no clasificara a Rusia 2018. El fracaso le costó su puesto en la 'Roja'.



Sin embargo, de todas formas irá a Rusia 2018 como entrenador. Hace poco fue anunciado como nuevo estratega de Arabia Saudita, un equipo débil que tiene pocas chances de pasar la fase de grupos del Mundial.



“Estaba sin trabajo después de la no clasificación de Chile para el Mundial. Me llamaron para ver si me interesaba. Tenían antecedentes míos que les encajaban con su selección”, dijo Juan Antonio Pizzi en diálogo con diario "Marca".



Respecto a la curiosa aventura que le toca cumplir en Rusia 2018, el popular 'Macanudo' aseguró que no es un trabajo ampliamente distinto a los anteriores.



“Yo siempre me he autoexigido, esté donde esté. Creo que podemos ganarle a cualquiera y perder contra cualquiera. Quiero que a mi equipo cueste hincarle el diente”, enfatizó.



A pesar que Juan Antonio Pizzi tiene a cargo a un equipo en Rusia 2018, también apoyará a un par. Aunque causó sorpresa que mencionara a la excluida Chile.



“Por Argentina y por España. Por Chile también, aunque no está en el Mundial. Yo siempre me he identificado con los sitios donde he vivido y trabajado”, sentenció.