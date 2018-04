David Trezeguet considera a Argentina favorita a ganar Mundial

El ex delantero francoargentino David Trezeguet, campeón del Mundial de Francia 1998, aseguró este martes en Bogotá que Argentina es favorita para ganar la Copa de Rusia 2018 porque tiene a Lionel Messi, a quien considera "el mejor jugador del mundo".

"Argentina es favorita para ganar el Mundial porque también tiene al mejor jugador del mundo, porque (...) tiene jugadores aptos para hacer un gran papel", dijo el ex goleador del Juventus italiano en la presentación de la copa de la FIFA, que hace escala esta semana en Bogotá como parte de su gira mundial, patrocinada por Coca Cola.

Lionel Messi brilló con Barcelona frente al Athletic Bilbao. (Video: YouTube)

Trezeguet, que nació en Argentina y jugó en clubes como Mónaco y River Plate, entre otros, manifestó que ese país la selección albiceleste es seria aspirante al título pese a la situación que vivió en las eliminatorias pasadas, donde fue dirigida por tres entrenadores: Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli.



"Es verdad que Argentina se ha clasificado en el último suspiro (al Mundial) pero bueno, no nos tenemos que olvidar que después de esa generación de 1978 y 1986 han marcado una línea en la cual Argentina es favorita a ganar el Mundial", agregó.



Por otra parte, consideró como grandes aspirantes al título a las selecciones de Alemania, España y Francia, de la que dijo demostró su experiencia en la Eurocopa de 2016, en la que perdió la final con Portugal.



"Sus jugadores han adquirido mucha experiencia, sus individualidades conforman un gran equipo y tiene un entrenador de experiencia", aseveró sobre el conjunto galo.



Trezeguet valoró además el trabajo de Brasil, equipo que considera "ha marcado una diferencia notable" con respecto a sus rivales suramericanos.



"Pero no podemos esconder que Argentina será una seria candidata, que Colombia querrá decir lo suyo y que Perú, con Ricardo Gareca, ha demostrado ser un equipo importante también", añadió.



Sobre el del VAR (sistema de videoarbitraje) en el Mundial, Trezeguet comentó que se trata de una tecnología nueva que "vive también de errores y virtudes" a la que se debe adaptar el fútbol.



"Es favorable al espectáculo porque no debemos olvidarnos que el fútbol es pasión, es gloria, es contacto, es viveza pura, hace parte del deporte. Así que esperemos que en el próximo Mundial no haya ningún tipo de inconveniente en este aspecto", concluyó.



(EFE)

