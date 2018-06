"Cuatro preguntas", por Jerónimo Pimentel

A un día del último partido ante Australia, Perú tendrá el doble reto de ofrecer una alegría a los hinchas que han consagrado a los seguidores de la Blanquirroja como los más apasionados de la Copa y, a la vez, romper la horrible racha de 40 años sin ganar un partido en un Mundial, que se mantiene desde la goleada a Irán en el 78. Pero ya a vísperas de terminar la tarea, es posible plantear algunas cuestiones al comando técnico y a la federación. El rol de la prensa es también preguntar y anotar, aunque el entusiasmo haya hecho que más de uno lo olvide. Aquí algunas dudas que sobrevolarán las cabezas de los peruanos una vez se sosiegue la euforia:

1. ¿Por qué no inició Paolo ante Dinamarca? Puede haber sido un tema físico o una decisión táctica para respetar un estilo de juego, del que Gareca se encandiló en los amistosos preparatorios. Sea como fuere, su ausencia en el partido clave de la fase de grupos es y será materia de debate por mucho tiempo. Hay quienes consideran que Paolo era imprescindible por su contundencia; otros sostienen que las ocasiones generadas por el equipo, penal incluido, debieron bastar para superar a los daneses. No es una cuestión sencilla y hay argumentos para ambos bandos. Sin embargo, queda la sensación de que el reto ante Francia fue demasiado para Guerrero (solo tuvo una, que erró), a quien se le exigió al máximo, durante 90 minutos, ante un rival superior. Ojalá anote ante Australia, no solo por lo que pueda significar para Perú, sino porque su foja de servicios merece terminar con una página alegre en un torneo mayor.

2. ¿Qué pasará con Paolo? Acabado el sueño mundialista, Guerrero deberá afrontar su propia ordalía en un terreno, el judicial, en el que se juega su futuro profesional. Una mala estrategia legal podría forzar su retiro y, también, dejar a la selección sin ‘9’ en los próximos meses, un puesto, como se ha visto, para el que no hay recambio natural. El Mundial, de alguna forma, es también un hito que puede significar la jubilación de la promoción del 84, a quienes –es bueno reiterarlo– no hay nada que reprochar, pero a quienes no se puede exigir otra Eliminatoria.

3. ¿Por qué no juega Hurtado? El ‘Caballito’ es de los peruanos que menos prensa tiene y, a la vez, quien realizó una de las mejores campaña en Europa con su club en la última temporada (15 goles en 33 partidos con el Vitória). Hubiera sido interesante verlo al menos como recambio. Frente a los ‘Socceroos’, y ante la baja de Farfán, le queda una chance de mostrarse, así sea para subir su ficha.

4. ¿Cuándo renueva el ‘Tigre’? Existe unanimidad en la valoración positiva del proceso llevado a cabo por Gareca, pero también mucha incertidumbre por saber qué va a pasar cuando, la próxima semana, acabe la participación peruana en Rusia. ¿Están avanzadas las negociaciones? ¿Oviedo tiene un plan B? ¿Gareca resistirá los cantos de sirena que llegarán de Argentina ya defenestrado Sampaoli? Es clave que la federación tenga un proyecto que comprenda la Copa América del próximo año y la Eliminatoria subsiguiente, pues es la única manera de asegurar que la base del equipo se desarrolle.