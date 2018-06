"Y un día volvió", por Arturo León

Mientras que los peruanos vivimos con los corazones acelerados esperando el momento más sublime de nuestras vidas –¡36 años no son nada!–, es muy difícil descifrar qué dice el rostro de Gareca. Hoy se juega el Perú vs. Dinamarca en el Mordovia Arena y para Ricardo parece que fuera su primer día de entrenamiento con la selección peruana. Puede decir muchas cosas. Que está ansioso y que vive el momento intensamente. Pero, la verdad, no lo parece.

Salón de conferencias del Mordovia Arena. Hay más de 60 personas. No todos peruanos. De hecho, hay más extranjeros que periodistas nacionales y el ‘Tigre’ muestra el mismo semblante de siempre, aunque esta vez hay algo que lo confunde. Un periodista de Dinamarca ha realizado una pregunta en danés. No hay un traductor presente. Ricardo tiene que colocarse un auricular en la oreja. Parece que es un poco fastidioso. Además, el aparato tiene opciones. Puedes escuchar las preguntas en español o inglés. Necesita configuración. Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la selección, lo ayuda.

Un periodista de “The New York Times”, que acaba de estar en la Plaza Roja, y se ha quedado impresionado con los hinchas peruanos, pregunta: “Parece la Plaza de Armas de Lima. ¿Qué opinión le merece?”. Gareca por fin cambió de rostro. Soltó una gran sonrisa y respondió: “Es algo digno de ver. El hincha peruano es un espectáculo. No nos sorprende. Lo están viviendo intensamente como nosotros. Creo que han hecho un gran esfuerzo hinchas de todas las clases sociales para estar acá. Espero que no se pierdan el espectáculo (en Saransk) y que la selección pueda retribuir lo que han hecho”.

El reto en la conferencia era sacarle el once que jugará hoy. Imposible lograrlo. El ‘Tigre’ solo atina a decir que su equipo “está preparado para afrontar el partido”. Y cómo no lo va a estar. Si hace 15 partidos que no perdemos y se esperan más de 30 mil hinchas en el Mordovia Arena. Como dice Gareca, no se lo pueden perder.

–Once escondido–



Veinte mil hinchas también están esperando ansiosos conocer el once titular de la selección peruana. Un once que siempre sale de memoria, pero no para Gareca. De los 11, solo 10 tienen el puesto asegurado. El número 11 está entre dos jugadores. Dos amigos, en realidad. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. El técnico argentino ya decidió: jugará con el sistema habitual 4-2-3-1. El jugador 11 está entre los nacidos en Alianza Lima.

En los partidos contra Croacia e Islandia, se vio la mejor versión del ataque peruano. La movilidad de la línea de tres hombres de ataque (André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores) fue fundamental para confundir a los sistemas defensivos de los equipos europeos. Y encima Farfán en un gran nivel. Básicamente, por eso el sistema no se toca. Ante Suecia se modificó y el resultado no fue el esperado. Faltó ingenio y rotación. “Los jugadores ya saben lo que tienen que hacer en la cancha”, dijo el ‘Tigre’ cuando le preguntaron por las dudas en ataque.

Eso por un lado. Lo otro tiene que ver más con un tema lógico. Paolo Guerrero no tiene continuidad, aparte de los amistosos y los encuentros que disputó con Flamengo, desde hace seis meses. Jefferson Farfán terminó la temporada como goleador y campeón con Lokomotiv de Moscú. La mejor decisión de la ‘Foquita’ fue irse a Rusia. Todo le salió como anillo al dedo. Pero más allá del once que elija Gareca, el partido de hoy lo jugamos los 30 millones de peruanos. No en vano esperamos 36 años para volver al Mundial.