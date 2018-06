"Prueba Mundial", por Arturo León

La información ha jugado un papel preponderante en la selección peruana de Ricardo Gareca. Sin ella hubiera sido imposible convencer a los jugadores de sus virtudes. Con ella, el técnico ha tomado decisiones insospechadas, sorpresivas y, finalmente, acertadas. Futbolistas como Araujo o Cartagena, figuras en los partidos decisivos contra Argentina y Ecuador en la parte final de las Eliminatorias, no han sido utilizados porque sí. Cada una de las elecciones de Gareca fueron acompañadas con reportes físicos, estadísticas muy puntuales y comparaciones oportunas. Son muy pocas las cosas que el comando técnico ha dejado al azar. Sobre todo después de la Copa América Centenario 2016.

Para el partido de hoy, ante Francia en Ekaterimburgo (10:00 a.m.) por la segunda fecha del Grupo C, Gareca se vale de la data que tiene su staff técnico para decidir el once inicial. Los informes indican que Renato Tapia no está apto para ser considerado entre los titulares. Quizá ni en la banca. A esta hora de la mañana, cuando usted tenga El Comercio en sus manos, el ‘Tigre’ también habrá leído el informe con los últimos resultados físicos de André Carrillo. Tomará sus apuntes, conversará con sus colaboradores, mirarán los números del rival –porque también se cuenta con mucha data– y elegirá. En el caso de Tapia, es seguro que Pedro Aquino será su reemplazante. Por André puede ingresar Paolo Hurtado o Andy Polo. El resto del equipo es el mismo de siempre.

Todos estos detalles son desconocidos para la mayoría de periodistas internacionales que se encuentran en el Ekaterimburgo Arena. De Perú conocen poco. De Francia, mucho. Han llegado desde China, Japón, Irlanda, Inglaterra, Italia, etc. Están aquí con el fin de mirar a uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo. De paso conocerán un poco más de nuestra selección.



—Con Paolo—

Sin siquiera haberle hecho la consulta, está claro que este es el partido más importante de Ricardo Gareca desde que llegó a la selección. Por la jerarquía del rival y lo que está en juego: clasificar a octavos de final. Para derrotar a la Francia de Deschamps es necesario contar con Paolo Guerrero desde el arranque. Porque es el goleador histórico, el capitán y el mejor definidor del equipo. Lo que puede hacer contra centrales altos y fuertes como Varane y Umtiti también será clave. Los apoyos, pivoteos y las segundas pelotas que pueda generar el centro-delantero pueden transformarse en ocasiones de gol.

Entra Paolo, bien. ¿Quién sale? Desde que Farfán volvió a ser convocado –recordemos que Gareca prescindió de él un tiempo–, pasó a ser una segunda opción como ‘9’. Por su edad, por la posición en que más ha rendido en Lokomotiv, Jefferson dejó de ser visto por el cuerpo técnico como un extremo puro, lo que era antes. Todo, por supuesto, con información de por medio.

El mundo tendrá los ojos puestos en Francia, pero quizá terminen mirando al costado. A la camiseta con franja roja, de números negros. Esa que predomina por donde uno camine en Ekaterimburgo.