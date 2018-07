A falta de anuncio oficial –hoy podría concretarse–, André Carrillo dejará Europa para exhibir su velocidad en la Primera División de Arabia Saudí. Nuestro mejor jugador en el Mundial, que cerró una gran actuación en Rusia 2018 con gol ante Australia, dará el salto al Al Hilal, club dirigido por el portugués Jorge Jesús, quien tuvo al peruano en el Sporting Club de Lisboa.

Según el diario luso “A Bola”, la oferta del Al Hilal fue la más concreta y la de mayor satisfacción para el Benfica, club dueño del pase del extremo nacional. El mismo medio señaló que la cesión por una temporada se cerró en unos cuatro millones de euros.

La chance de Carrillo de jugar en Arabia generó todo un debate en redes sociales, donde la gran mayoría criticaba la decisión del ex Watford, teniendo fresco el recuerdo de sus desbordes en el Mundial. ¿Pero lo que mostró André en la cita mundialista fue suficiente para llegar a un club de alguna de las ligas top de Europa?

Perú vs. Australia: André Carrillo anotó el 1-0 con espléndida volea en el Mundial Rusia 2018. (Autor: FIFA / Fuente: FOX Sports 1 / Foto: AFP)

Recordemos lo que pasó con Juan Manuel Vargas antes de llegar a la Fiorentina. El ‘Loco’ era titular indiscutible en la banda izquierda del Catania y regalaba golazos con cierta frecuencia. El hoy capitán de Universitario era indiscutible en la Serie A, en una posición en la que no abundaban opciones. Sin embargo, ni en su mejor momento en el Viejo Continente, de los mejores que se me vengan a la cabeza sobre un jugador peruano en el exterior, pudo dar el salto a un club de España, Inglaterra o un cuadro italiano que peleara cosas importantes.

En su última temporada en el Watford de la Premier League, la ‘Culebra’ solo fue titular en nueve partidos y anotó un gol. Estuvo en 28 encuentros, de 38 posibles, completando 1.536 minutos. Tuvo chispazos de buen rendimiento en el equipo inglés, sobre todo con Marco Silva en el banquillo.

La regularidad de André llegó con la selección, donde Gareca supo potenciarlo y hacerlo un jugador importante, que alcanzó su punto más alto en el Mundial. Pero siguiendo la lógica del mercado, donde los clubes europeos fichan a la segura y pensando en el cupo de extranjeros, Carrillo no parece ser un elemento tan atractivo. No olvidemos que Perú fue la única selección sudamericana que no pasó a octavos de final.

Con 27 años y una opción de compra de 20 millones de euros, según “A Bola”, André Carrillo podría estar despidiéndose para siempre del fútbol europeo. Quizás a la mayoría le parezca un proyecto descabellado pero la realidad –dura para nosotros– es esta. Tal vez sea tiempo de que nos apeguemos a ella.