Ricardo Gareca no conoce de argollas. No estoy descubriendo nada pero hay que decirlo. Que haya dejado afuera al defensor Luis Abram de la lista de 23 demuestra que, en la mente del ‘Tigre’, el equipo está por encima de todo. No les voy a mentir. Yo también pensé que el hecho de haberlo recomendado a Vélez Sarsfield pesaría en la decisión final. O que estar en el fútbol argentino, a diferencia del peruano, como su competencia (Nilson Loyola), inclinaría la balanza por Abram. Pero no. Gareca priorizó el funcionamiento del equipo y aquí intentaré explicar por qué.

La espectacular actuación de Alberto Rodríguez contra la selección de Escocia, la noche del último martes en el Estadio Nacional, dejó en claro que el ‘Mudo’ está al 100%. Es un caso raro el suyo. No juega en su equipo (Junior de Barranquilla), se lesiona continuamente, pero se pone la camiseta de la selección y la rompe.

Rodríguez es impecable con la Blanquirroja. Lo menciono porque su buen momento le permite a Gareca quedarse con cuatro centrales fijos: Christian Ramos, Miguel Araujo y Anderson Santamaría son los otros tres. Y, de esta forma, optar por Loyola en la lista de convocados como reemplazante natural de Miguel Trauco. Si bien Abram se ha desempeñado también como lateral izquierdo, su puesto natural es de zaguero central. Un Rodríguez ‘entre algodones’ quizá hubiera cambiado la decisión del ‘Tigre’.

Pero la espectacularidad del ‘Mudo’ no es el único motivo que habría convencido a Gareca. Los últimos entrenamientos antes del Perú vs. Escocia revelaron que el técnico ve a Loyola en otra posición del campo: extremo por izquierda. Es rápido, vertical y desequilibrante. Además de conocer todos los fundamentos de marca, tiene las características de un atacante. Y si analizamos el plantel, Edison Flores es el único zurdo en la zona de ataque de Perú. El resto son derechos. No sería descabellado ver a Loyola ocupando una posición ofensiva durante el Mundial de Rusia 2018.

Otro punto, y que quizá ha pasado desa-percibido para la mayoría, es que Loyola no es la única opción de Gareca para ocupar la plaza de lateral izquierdo ante una posible baja del titularísimo Trauco. Si bien no ha sucedido hasta ahora, Yoshimar Yotún cumple con todos los requisitos para también hacerlo. Y si el profesor Ricardo nos sorprendió el día que ubicó a Flores en la posición de ‘Yoshi’, ¿por qué no pensar que el zurdo que milita en la Major League Soccer puede ocupar ese lugar en la defensa?

Así, Loyola puede seguir siendo una opción en ambos costados de la cancha. Cosa que no se hubiera tenido con Abram. Si la decisión fue así, gracias, Gareca, por pensar siempre en el equipo.