El Mundial no te espera, el Mundial se acerca como un tren bala. Arrollador y fascinante. No hay tiempo para descansar las ideas y por eso el comando técnico de la selección peruana vive en una cuenta regresiva permanente. Estamos a menos de un mes de conocer, quizá, la lista definitiva para Rusia 2018. Ricardo Gareca evalúa no usar la opción de la prelista de 35 jugadores y, directamente, daría a conocer a los elegidos para subir a ese avión a Moscú. Las reservas aún no están hechas, pero casi todos esos boletos tienen nombres y apellidos. Solo falta dar el visto bueno al último pelotón.



Alberto Rodríguez: El defensor principal de esta Blanquirroja ha preocupado en las últimas semanas. Solo ha sumado cuatro partidos en todo el 2018 con su club (316 minutos para ser más exactos) y no pudo ensayar con el equipo en los amistosos en Estados Unidos. Su lesión muscular en el muslo izquierdo ya estaría en su última fase, es lo que todos esperan en la Videna. En caso de que Rodríguez no llegue a mayo al cien por ciento de su rendimiento físico, el plan B ya fue aprobado en Miami y Nueva Jersey: se llama Anderson Santamaría. A Rodríguez toca verlo reaparecer con Junior y dejar que, a pesar de que le digan ‘Mudo’, tome la palabra en el campo de juego.



Paolo Guerrero: el capitán es esperado hasta con dosis de ansiedad en el plantel bicolor. Su audiencia en el TAS es el 3 de mayo, allí sabremos si su sanción FIFA por dopaje termina, si hay absolución total o si hay posibilidad de aumento de meses (o años). Ha surgido una nueva posibilidad, según lo conversado con abogados especializados en el tema, que el caso de Guerrero se extienda algunos días, semanas o meses más. En caso de que eso ocurra, el ‘Depredador’ quedará habilitado desde el 4 de mayo hasta que el TAS disponga otra audiencia. Si está apto, será titular y capitán. Si no llega, hay confianza y tranquilidad en el buen momento goleador de dos de los peruanos más destacados en ligas extranjeras: Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.



Luis Abram o Nilson Loyola: pasan los días y ambos siguen protagonizando lo que podría ser la última duda de Gareca para armar la lista. De momento, Abram aparece con ligera ventaja por tres razones puntuales: se ha consolidado como titular en Vélez Sarsfield (club donde el ‘Tigre’ tiene más de un informante), es polifuncional (defensor central y lateral izquierdo) y podría salvar una emergencia en caso de que Rodríguez se resienta de alguna nueva lesión y algún otro jugador en esa zona no esté habilitado.



Hay seguridad y previsión en la selección nacional. Si no están los actores principales, siempre habrá un plan de contingencia. No quedan muchas más interrogantes o temas pendientes en la libreta del comando técnico peruano. Tienen más certezas de las que nosotros mismos creemos. Van a esperar solo a esos pasajeros para cerrar el vuelo. El avión ya está embarcando y en la última llamada.