La selección de Ecuador esperó hasta la fecha límite para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022 y hubo una gran sorpresa. El entrenador Gustavo Alfaro eligió a los 26 futbolistas de su nómina y decidió dejar al margen a Byron Castillo, quien fue protagonista en los últimos meses al ser señalado de utilizar documentación falsa.

Recordemos que la Federación de Fútbol de Chile había iniciado el proceso contra el defensor, con la intención de ocupar el puesto de la ‘Tri’ en la Copa del Mundo. El caso llegó hasta el TAS, donde también participó la Federación Peruana de Fútbol, pero los jueces determinaron que el jugador no estaba en falta.

De acuerdo al comunicado del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Byron Castillo era elegible por Ecuador y no había problemas respecto a su participación en las Eliminatorias. No obstante, la entidad judicial también confirmó que el deportista nació en Colombia y, si bien tiene un pasaporte original, los datos en su documentación son falsos (sobre su nacimiento), razón por la cual la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) fue multada.

Tras conocer el dictamen, hubo muchas especulaciones en torno al lateral y, finalmente, se confirmó que no irá al Mundial. Horas más tarde, el futbolista compartió un mensaje: “Orgulloso de ustedes, menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina, aquí sigo, de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida sería bien aburrida”.

Cabe mencionar que Byron Castillo venía entrenando con la selección de Ecuador en España e incluso fue titular en el amistoso contra Irak (0-0), aunque no pudo terminar las acciones: fue reemplazado a los 35 minutos debido a una lesión, que no fue tan grave.

Byron Castillo se pronunció tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022. (Foto: Captura)