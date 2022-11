Kevin Rodríguez es quizás una de las figuras deportivas más jóvenes y destacas de la selección de Ecuador que podría participar en el Mundial Qatar 2022, que se celebrará este domingo 20 de noviembre, en un evento que congregará a diversos equipos de todo el mundo que han destacado justamente por su profesionalismo durante estos últimos años. Producto de ello, es que este joven deportista que viene de la segunda división del Tri, podría integrar el equipo mundialista ecuatoriano.

Es por ello que a propósito de ello, en esta nota te contaremos quién es Kevin Rodríguez, además de otra información que debes conocer sobre el Mundial Qatar 2022.

QUIÉN ES KEVIN RODRÍGUEZ, DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE ECUADOR

La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la sorpresiva convocatoria del delantero Kevin Rodríguez, que esta temporada actuó por el Imbabura, una figura deportiva que nació el 4 de marzo del 2000 en Ibarra, jugó 31 partidos, 27 de ellos como titular y fue el máximo anotador de su escuadra con 11 goles.

Al parecer, todo un prodigio de la selección ecuatoriana de cara al Mundial Qatar 2022, ya que además de todo lo anteriormente mencionado, Kevin Rodríguez viene desde la segunda división de la escuadra ecuatoriana.

Kevin Rodríguez, apodado como ‘Leopardo’, debutó con la selección nacional el pasado sábado durante el empate sin goles ante Irak, un partido amistoso que se realizó en Madrid, España, y al que ingresó en el minuto 63 del encuentro.

Su habilidad dentro del campo de juego le ha abierto una posibilidad para que este joven jugador vaya al Mundial Qatar 2022.

“Cada vez que lo veo a Kevin me recuerda a mis años de lucha, me recuerda a mis años de cuando estaba en el Ascenso. En un año viajé más de 44.000 kilómetros en bus para jugar partidos, y soñando con el fútbol de Primera División de mi país. Ni qué hablar un Mundial. Era otra dimensión. Pero estoy para eso, para dar oportunidades”, decía Alfaro sobre Rodríguez, quien no se cierra, por lo visto, a ninguna posibilidad.

ESTOS SON LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA EN EL MUNDIAL QATAR 2022

La selección ecuatoriana es una de las primeras en participar en el Mundial Qatar 2022, según se puede observar en el fixture de los países que forman parte de este torneo mundialista que es punto de encuentro de las más destacadas selecciones de la disciplina deportiva en el mundo.

Estos son los partidos que la selección ecuatoriana disputará en la primera fase del Mundial Qatar 2022, con sus fechas, horas y lugares respectivos:

Qatar vs. Ecuador

Domingo 20 de noviembre

Estadio Al Bayt

Hora loca Qatar: 17:00

Hora Ecuador: 10:00 a.m.

Ecuador vs. Países Bajos

Viernes 25 de noviembre

Estadio Khalifa International

Hora local Qatar: 17:00

Hora Ecuador: 10 a.m.

Senegal vs. Ecuador

Martes 29 de noviembre

Estadio Khalifa International

Hora local Qatar: 16:00

Hora local Ecuador: 9:00 a.m.

SOBRE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE ECUADOR

La selección de Ecuador es un conjunto que integra a los deportistas más calificados del país relacionados al fútbol.

La selección de fútbol de Ecuador está controlada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), perteneciente a la Conmebol que fue fundada en 1925 y se incorporó a la FIFA en 1926, disputando su primer partido internacional el 8 de agosto de 1938 contra Bolivia, en Bogotá.

Cabe mencionar que la escuadra ecuatoriana, que es conocida a nivel nacional e internacional como la Tri o la Tricolor, salió de un escándalo que casi la deja sin mundial a consecuencia de la inscripción de uno de sus jugadores de fútbol.

Se trata del caso de Byron Castillo, quien fue acusado del supuesto uso de documentación falsa para jugar por la selección de Ecuador, ante un reclamo que realizaron las selecciones de Chile y Perú.

Pese a las acusaciones, la selección ecuatoriana no perdió su cupo en el mundial y es así que puede disputarse la copa del mundo en el torneo más importante del fútbol.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.