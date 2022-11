El empate contra Senegal le vale a Ecuador para estar en octavos de final del Mundial de Qatar, pero el seleccionador de la Tri, Gustavo Alfaro, aseguró que saltarán al césped del estadio Khalifa en busca de la victoria en el último partido que jugarán por el Grupo A.

“No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar”, dijo Alfaro.

“Si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida”, agregó.

Por otro lado, Alfaro pidió “cautela” con la euforia que se está viviendo con la Tri y señaló que frente a Senegal afrontan “el partido más complejo del Mundial”, por el rival, “pero también por las circunstancias”.

“No compramos el triunfalismo, no es aconsejable. Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones”, indicó el DT.

Alfaro sobre Enner Valencia

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, no reveló en la previa del duelo decisivo contra Senegal si podrá contar con el goleador Enner Valencia, con molestias en la rodilla, pero sí habló del papel fundamental en el equipo: “El liderato de nuestro capitán es esencial”.

“Lamentablemente, desde el primer partido, Enner tiene un esguince, pero no comprometió los ligamentos ni los meniscos. Trataremos de recuperarlo para que pueda estar, sea desde el arranque o más adelante cuando le necesitemos”, explicó en conferencia de prensa en Doha.