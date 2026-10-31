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Resumen

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Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño. Foto: EFE/ Carolina Peñafiel
Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño. Foto: EFE/ Carolina Peñafiel
/ Carolina Peñafiel
Por Agencia EFE

Al menos una persona murió y unas 2.000 resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, a causa del fenómeno El Niño, según confirmaron a EFE fuentes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz.

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