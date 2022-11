Cinco minutos con diez segundos. Primera acción clara de peligro que acaba en gol. Primer grito mundialista en Qatar 2022. Pero también, primera intervención de la tecnología, algo que se instaló en el fútbol hace muchos años pero que aún sigue causando polémica alrededor del balón. Un off side milimétrico -pero off side al fin y al cabo- de Michael Estrada tras un tiro libre anuló el gol de Enner Valencia.

Ecuador vence momentáneamente 2-0 a Qatar en el estreno de la Copa del Mundo 2022, tras una ceremonia de inauguración espectacular. Sin embargo, el certamen ya vivió su primera experiencia tecnológica. Esta vez no fue el VAR sino el SAOT, que es el “fuera de juego semiautomático” . Este sistema permite la opción de resoluciones con una animación tridimensional generada durante el partido de manera automática.

Lo que se busca es reducir la toma de decisiones de los 70 segundos actuales a una media de 25′' o menos. Por eso, mientras Enner Valencia celebraba junto a sus compañeros el primer gol ecuatoriano -que luego llegaría desde los 12 pasos-, el árbitro italiano Daniele Orsato estaba atento a lo que le decían desde la cabina del VAR que se encontraba a cargo de su compatriota Paolo Valery.

El off-side cobrado a Ecuador con sistema del fuera de juego semiautomático (SAOT).

Para la ejecución del SAOT se necesitan 12 cámaras que están instaladas bajo la cubierta de cada estadio para captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugadores que se tomarán 50 veces por segundos. Además, el balón llevará en su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés), que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de vídeo, lo que permitirá detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón.

Estos datos luego se transmiten instantáneamente a un AVAR (ayudante o asistente de video) específicamente fuera de juego para verificar y hacer su recomendación al VAR y, finalmente, al árbitro principal que está en el campo.

El Mundial de Qatar tranquilamente puede ser el Mundial de la tecnología. Aunque la FIFA determinó que para el torneo no se publicarán los audios del VAR durante la competición, lo que se busca es que la tecnología apoye casi instantáneamente a las decisiones arbitrales durante el juego.

No es la primera vez que el VAR o sus primos se hacen presente en una Copa del Mundo. En Rusia 2018 se usó en 20 ocasiones y todas fueron decisivas. A continuación repasamos cada una de las situaciones en las que se utilizó la tecnología en la Copa del Mundo pasada.

Rusia y la influencia del VAR

En la edición pasada (Rusia 2018) se usó por primera vez la tecnología en un Mundial. El VAR fue utilizado en 20 ocasiones y una tuvo a la selección peruana como protagonista. Lo llamativo es que 19 veces fueron en la fase de grupos y solo una vez en instancia definitoria: en la final entre Francia y Croacia.

Portugal vs. España - Fecha 1 del Grupo B: En medio del partido que acabó 3-3 con triplete de Cristiano Ronaldo, al árbitro Gianluca Rocchi le avisaron desde el VAR que no existió una falta de Diego Costa sobre Pepe, por lo que la acción del 1-1 había quedado validada.

Francia-Australia - Fecha 1 del Grupo C: Al inicio de la segunda parte, una corrida de Antoine Griezmann acabó con una zancadilla justo al entrar al área grande. En primera instancia el juego continuó, pero segundos después el árbitro uruguayo Andrés Cunha consultó al VAR. Tras visualizar la repetición no dudó en señalar el punto penal y Griezmann no perdonó para poner por delante a Francia.

Perú vs. Dinamarca - Fecha 1 del Grupo C: Christian Cueva fue derribado en el área, por lo que el árbitro Bakary Gassama (Gambia) decidió recurrir al VAR para señalar el penal. Sin embargo, ‘Aladino’ desperdició una oportunidad inmejorable. El duelo lo acabó ganando el conjunto danés. Una derrota que aún nos duele.

Costa Rica vs. Serbia - Fecha 1 del Grupo E: El senegalés Malang Diedhiou pidió asistencia del VAR para determinar el color de la tarjeta por un posible codazo de Aleksandar Prijović contra un rival y finalmente decidió mostrar amarilla.

Suecia vs. Corea del Sur - Fecha 1 del Grupo G: Minwoo Kim se llevó por delante a Claesson dentro del área. Joel Aguilar concedió la pena máxima tras consultar al VAR aunque en principio no señaló la acción.

Rusia vs. Egipto - Fecha 1 del Grupo A: Mo Salah ingresaba al área y fue sujetado del hombro. Enrique Cáceres consideraba que la falta era fuera del área, pero ante la protesta egipcia pidió la revisión y los asistentes observaron que el jugador de Liverpool ya había cruzado la línea, por lo que sancionó penal en contra de los locales.

Irán vs.España - Fecha 2 del Grupo B: Los españoles ganaban 1-0 por un gol de Diego Costa, pero en el segundo tiempo Ezatolahi empató para los iraníes. Sin embargo, el VAR comprobó que era fuera de juego y el gol fue anulado. El árbitro principal era el uruguayo Cunha.

Dinamarca vs. Australia Fecha 2 del Grupo C: Los daneses se adelantaron gracias a un gol de Eriksen pero Australia empató desde el punto del penal tras una mano dentro del área de Yussuf Poulsen que señaló el español Mateu Lahoz y Jedinak transformó en el 1-1 final.

Brasil vs. Costa Rica - Fecha 2 del Grupo E: El árbitro principal del partido, Björn Kuipers, le otorgó un penal a Brasil tras una supuesta falta a Neymar. Luego de utilizar el VAR para volver a ver la jugada, dio marcha atrás a su decisión. Terminó siendo tiro indirecto para Costa Rica. Fue la primera vez que la tecnología hizo retrotraer una decisión al árbitro en la Copa del Mundo.

Nigeria vs. Islandia - Fecha 2 del Grupo D: El árbitro no lo vio pero el VAR sí lo hizo: penal imprudente de Ebuehi sobre Finnbogason. Luego Sigurðsson no pudo concretar el gol mandando su disparo por encima del arco.

Bélgica vs. Túnez - Fecha 2 del Grupo G: Eden Hazard cayó ante la falta de un defensor de Túnez y según cada repetición se veía diferente si lo habían derribado dentro o fuera. Sin embargo, el árbitro salvadoreño Juan Francisco Zumba, tras consultarlo, señaló pena máxima.

Arabia Saudita vs. Egipto - Fecha 3 del Grupo A: Tras revisar la decisión inicial del colombiano Wilmar Roldán, el VAR decidió señalar un penal sobre Fahad Al Muwallad de Ali Gabr, que vio la amarilla. Salman Al Faraj transformó en gol la pena máxima.

Portugal vs. Irán - Fecha 3 del Grupo B: El partido donde más se utilizó la tecnología -dirigido por el paraguayo Enrique Cáceres- comenzó con una falta a Cristiano Ronaldo dentro del área que no había sido sancionada, pero el referí pidió por primera vez en la noche la tecnología para reparar su error.

Portugal vs. Irán - Fecha 3 del Grupo B: Otra vez con CR7 como protagonista. Un codazo suyo casi lo deja sin Mundial. De haber existido un juez más riguroso, pudo significarle una tarjeta roja y no solo la amarilla.

Portugal vs. Irán - Fecha 3 del Grupo B: Fue un penal que puso en jaque a los portugueses. Esta vez en el área de los lusos, una mano muy dudosa que derivó en la pena máxima y el empate iraní que acabó con las chances de CR7 de acabar primero en el grupo.

España vs. Marruecos - Fecha 3 del Grupo B: El tanto que significó el primer lugar para la Roja, ya que el gol que había sido invalidado por supuesta posición adelantada de Aspas finalmente fue sancionado y así España logró el 2-2. El árbitro principal: el uzbeko Ravshan Irmatov

México vs. Suecia - Fecha 3 del Grupo F: El argentino Néstor Pitana revisó una posible mano de Chicharito Hernández en un control de balón dentro del área pero decidió no señalar penal.

Corea del Sur vs. Alemania - Fecha 3 del Grupo F: El partido de la debacle alemana. Mark Geiger pidió la revisión del primer gol de Kim Young-Gwon ante Alemania por un supuesto fuera de juego, que no fue. Fue el 1-0 que acabó en 2-0 a favor de los asiáticos.

Colombia-Senegal - Fecha 3 del Grupo H: Una supuesta falta derivó en el pedido de VAR luego de que el árbitro cobrara penal. Tras la repetición, se vio de manera clara que solo había tocado la pelota. La infracción no fue sancionada.

Francia vs. Croacia - Final: A diez minutos de finalizar la primera parte de la final del Mundial, el VAR decretó mano de Ivan Perisic tras un córner de Francia. Entonces, el árbitro argentino Néstor Pitana sancionó el penal: aprovechó Griezmann para el 2-1 parcial.





