—¿Qué lectura te dejó el triunfo de Ecuador ante Qatar?

Lo que se vio del partido, un Ecuador claramente superior a una selección de Qatar, que en el primer tiempo ni pateó al arco. Es una selección que está en el Mundial por ser anfitrión, pero todo el pueblo ecuatoriano estaba confiado que iban a tener una victoria, porque Ecuador es superior por toda la Eliminatoria que hizo, ya que se enfrentó a selecciones más difíciles, sin embargo, esa no es la mayor prueba que tenemos. Lo es enfrentar a Holanda, en ese duelo será importante no perder y dejar atrás lo que fue Qatar. Ecuador no debe agrandarse por un partido que fue muy fácil, más bien, en lo personal, estoy un poco triste porque debimos aumentar dos goles más para estar más tranquilos, porque el gol de diferencia va a ser importante en este grupo.

—¿Qué piensas de Países Bajos? ¿Son los más poderosos del grupo, como manda su historia?

Es la prueba más importante que tenemos. Si Dios quiere un empate sería fabuloso, pero si perdemos que sea por uno o dos goles. Por eso era importante haberle metido dos goles más a Qatar, por lo que se vio en el partido, Ecuador fue superior y el rival no te atacaba, no tenía posición de pelota, y teníamos que ser más punzante y haber anotado unos goles más.

—Y de Senegal, un rival más físico, ¿qué piensas?

Senegal no va a ser como fue Qatar, va a ser una selección física y más punzante que el mismo Qatar, pero para que Ecuador muestre el nivel que puede dar en el Mundial, deberá mostrarlo ante Países Bajos. Senegal sí será un rival complicado, más allá que no está Mané en el Mundial.

—¿Cómo se vive el Mundial en Ecuador?

En Ecuador se vive el Mundial como si fuera en casa, todo el pueblo ecuatoriano está feliz, salieron la calle y se reunieron a ver el partido. Obviamente, conseguir un triunfo, fue muy bonito. Tenemos que disfrutar ese momento que tuvimos porque el viernes va a ser muy tenso. Ojalá tuviéramos un triunfo o un empate que nos acercara a octavos de final. Así que estamos felices y he conversado con todos mis excompañeros, quienes están muy tranquilos y el grupo está tranquilo, pues es consciente que fue una victoria contra un rival normal y lo que se vive fuera de la cancha es felicidad, pero lo que están convocados en Qatar saben que no se ha logrado nada.

—Con dos Mundiales disputados, ¿qué partido le trae recuerdos en este tipo de competencia?

Obviamente, el 2014 con Francia, donde empatamos y por lo que te acabo de decir, los goles de diferencia quedamos fuera y no clasificamos a octavos por goles de diferencia, porque en ese caso, Suiza clasificó tras anotarle más goles a Honduras que nosotros y ellos llegaron a clasificar. Por eso, te digo, que nos va a costar no haberle metido más goles a Qatar. Al final, nosotros empatamos con Francia y por goles de diferencia nos quedamos afuera.

—El buen inicio en el Mundial de Enner Valencia, ¿les genera tranquilidad?

Obviamente, Enner es un amigo, ahora es goleador histórico en estos momentos de la selección ecuatoriana en los mundiales. Estaba muy cuestionado y esos goles le dan confianza, porque es la carta de gol que tenemos y yo sé que va a seguir marcando goles y nos va a dar esa clasificación a octavos de final que va a ser muy importante para todo el país.

—Finalmente, felicidades, Jaime, por el título de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle

Muchas gracias, la verdad, estamos muy felices de haber logrado la Sudamericana, también ganamos el torneo local que fue la Copa de Ecuador. Independiente del Valle es una institución que crece mucho y que a nivel internacional está creciendo con fuerza. Haber logrado la Copa Sudamericana se tiene que reflejar en el Mundial. Tengo grandes recuerdos de Perú, ya que tuve compañeros peruanos, lástima que no pudieron ir al Mundial, pero sé que tienen una gran selección y volverán pronto.