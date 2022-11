Hace once años y once meses que Qatar fue elegida como sede para la Copa del Mundo 2022. A partir de aquel momento, el país del Medio Oriente no solo sentó las bases para organizar el mejor campeonato en la historia de dicha competición, sino también quisieron que su seleccionado estuviera a la altura. Se invirtió mucho y sí que hubo mejoras -en 2019 consiguieron su primer título de la Copa Asiático- pero todavía arrastran brechas enormes para competir a nivel mundial. En consecuencia, hoy el anfitrión se despide del torneo sin pena ni gloria.

Muchos pensaron que su discreta actuación ante Ecuador fue producto del nerviosismo del partido inaugural. Las pérdida absurdas de balón y la poca visión de juego podían quedar en el pasado para su siguiente juego ante Senegal. Esto no llegó a pasar. Los ‘Leones de Teranga’ no tuvieron piedad y se impusieron 3-1 al dueño de casa. Con esto sumaron su primer triunfo del campeonato y esperan un triunfo de Países Bajos ante la ‘Tri’ para definir en la última fecha su pase a octavos de final. Por parte de Qatar, todavía tienen chances matemáticas de seguir con vida.

Le costó 40 minutos a los africanos asentarse en el juego. Aunque tenían la mayor posesión del balón, no lograban ser peligrosos. Sus ataques terminaban siendo previsibles. Así como dio la impresión en su estreno, el equipo de Aliou Cissé extrañó a la estrella del Bayern Munich Sadio Mané. Hasta que la impericia qatarí les dio una mano. Boulaye Dia aprovechó un rebote inocente que dejó en el área un defensa local y no perdonó al arquero Meshaal Barsham.

Ya en el complemento, Senegal amplió la diferencia a los 48′. Tras la ejecución de un córner, Famara Diedhiou se adelantó a la defensa granate. Con un cabezazo perfecto, el futbolista del Alanyaspor le cambió la dirección al balón y lo mandó al segundo palo, haciendo inútil la estirada de Barsham, quien recibió su cuarto gol en la competición.

Cuando parecía que la escuadra africana estiraría el marcador, algo que no pudo hacer Ecuador, apareció Mohammed Muntari (78′) para arruinarle los planes. Marcó el primer gol de Qatar en una Mundial. El mediocampista se elevó por encima de la zaga senegalés y colocó un cabezazo inalcanzable para Edouard Mendy. La alegría duró poco. Seis minutos más tarde Bamba Dieng puso el 3-1 definitivo y le bajó el telón al encuentro y a la participación qatarí.

Números para reflexionar

La discreta incursión de Qatar puede ser sustentada por sus estadísticas. Una de las más importantes es que solo remataron siete veces al arco ante Ecuador (5) y Senegal (10). Tendrán que disparar dos veces a la valla de Países Bajos para al menos igualar al peor registro de la historia de los Mundiales, que lo ostentan Costa Rica (1990) y Nueva Zelanda (2010).

Su poca fuerza ofensiva los consagró como el país organizador que más tiempo demoró en evocar su primer grito sagrado. Fueron 168′, superando en treinta tres minutos a México en la Copa del Mundo 1970.

Países anfitriones que tardaron más tiempo en anotar su primer gol en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en 1966: 127 minutos

México 🇲🇽 en 1970: 135 minutos

CATAR 🇶🇦 en 2022: 168 minutos#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/qBboAZ3msr — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2022

Pese a que futbolísticamente ya están eliminados, los números todavía no cuadran para que se pueda anunciar oficialmente su eliminación del Mundial 2022. Si Ecuador logra sumar al menos un punto ante Países Bajos, esto sí se habrá consumado. En caso ocurra eso, la selección qatarí será la primera anfitriona en quedar fuera después de los dos primeros partidos.