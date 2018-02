Edison Flores: "Me gustaría jugar en el Barcelona"

Edison Flores fue uno de los mejores jugadores de la selección peruana en las Eliminatorias. Sus goles ayudaron a que el objetivo mundialista se cumpla. El atacante nacional se alista para Rusia 2018 y desde Dinamarca dio una entrevista donde aseguró que uno de sus sueños es jugar en el Barcelona.

"Me gustaría jugar en el Barcelona, me encanta ese club y depende de mí. España fue una gran experiencia, aprendí muchísimo, el fútbol es muy fuerte. Me fue difícil al principio, pero fue una gran experiencia porque maduré rápido a una edad corta", dijo Flores al programa "La Banca" de Jesús Alzamora.

El jugador del Aalborg también se dio tiempo para hablar de Ricardo Gareca. Para Edison Flores el técnico fue vital para que el equipo crezca y clasifique al Mundial. Además, aseguró que la base del éxito fue la unidad.

“Gareca fue clave para mí y para todo el grupo. Él nos supo llevar y encontró un equipo que vio representado en él al país, y los resultados se dieron porque estuvimos bien compactos y bien unidos. El Mundial es un paso enorme en mi carrera. Para eso tengo que trabajar, el 2018 tiene que ser el mejor para mí”, sentenció Edison Flores.