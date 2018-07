Edmundo: “Cueva tiene mala cabeza” | ENTREVISTA

Tiene credencial de prensa, pero a él lo rodean tres personas. Lo cuidan, lo vigilan, lo guían. Ingresa por la misma puerta de acceso que nosotros, pero no necesita apurarse para ganar un sitio en el Media Center –cuando juega Brasil, se repleta–. Él va directamente a la tribuna. Es comentarista y ya hace tiempo figura de la TV brasileña (Fox Sports Brasil). Ya no es noticia por sus goles sino por sus comentarios, muchas veces ácidos y polémicos. Edmundo, más conocido como ‘El Animal’ en su época de jugador, está en Rusia desde que se inició el Mundial. Ya sabe lo que es estar tanto tiempo fuera de casa. Como en Francia 98, cuando llegó a la final de la Copa con Brasil, o en 1997, cuando se coronó campeón de la Copa América.

Lo veo en la salida del Kazán Arena y lo reconozco rápidamente. Me acerco ante la atenta mirada de sus asistentes. Edmundo accede a responder aunque advierte que lo hará en portugués. Mientras lo hace, las personas que están junto a él me indican con la mano que necesitan avanzar. Un taxi los está esperando.



— ¿Esperabas más de Neymar contra Bélgica?



Te puedo decir que Brasil cayó de pie. Fue una excelente Copa del Mundo, pienso. El equipo de Tite jugó un excelente segundo tiempo. El primero no fue bueno, pero también hay que elogiar al adversario. En general, creo que fue un buen Mundial para Brasil. Llegó aquí con muchos jugadores lesionados, Tite logró recuperarlos y se esforzaron bastante.



— ¿Te costó comentar la eliminación de tu país en TV?



Sí. La tristeza fue grande. Es muy triste ver cómo la selección queda eliminada por un mal primer tiempo, sobre todo. En tu casa puedes gritar, llorar, tirar cosas si quieres. Aquí, en el estadio, es más duro.



— Gabriel Jesús se fue del Mundial sin goles. ¿Estaba listo para ser el ‘9’ de Brasil?



En Brasil siempre exigimos a los delanteros que anoten. Y me parece que Gabriel Jesús estuvo en el límite siempre de hacer gol y jugar bien, y no hacer gol y jugar mal. En todo caso, creo que ha sido importante tácticamente porque liberó muchas veces a Neymar y Coutinho. Si Firmino no jugó más minutos, fue por decisión de Tite.



— ¿Es el Mundial de las sorpresas o de la igualdad?



Hace mucho que el fútbol está igualado. Vemos que los equipos trazan dos líneas de cuatro jugadores muy pegadas para dificultar el juego ofensivo de los rivales. Es así. Es fútbol. Los equipos crecen y van ganando una cierta tradición. Como Croacia, Bélgica, la misma Suecia. Yo creo que los resultados han sido normales, salvo la eliminación de Alemania.



— ¿Te gustó la actuación de Perú?



Me gustó el trabajo de la selección peruana. Me gusta en general mucho el fútbol peruano. Pero yo esperaba que le sea muy difícil pasar la fase de grupos porque le tocó una llave muy complicada.



— ¿Cómo evalúas la participación de Paolo Guerrero? Tú has sido crítico con él…



Yo creo que Ricardo Gareca se equivocó al dejarlo en la banca contra Dinamarca. Me parece que Perú sintió su ausencia, sobre todo a la hora del penal que finalmente Cueva pateó y perdió. Paolo lo hubiera hecho y la suerte de Perú pudo ser otra.



— ¿El nivel de Cueva fue el que esperabas?



Yo creo que Cueva tiene todo para practicar un gran fútbol, el problema es que tiene la cabeza muy mala. Y es necesario que ambas cosas vayan de la mano.



— Miguel Trauco no tuvo una buena temporada en Flamengo, pero en el Mundial fue titular siempre. ¿Debería tener más oportunidades en Brasil?



Yo creo que sí porque ha realizado un buen Mundial en general. En Brasil también ha demostrado ser buen jugador. Veremos qué sucede, si se queda o no.