Para finales de julio, en la Federación Peruana de Fútbol no solo desean celebrar las Fiestas Patrias, sino también confirmar una permanencia. Para esas fechas será la reunión decisiva entre Ricardo Gareca y la FPF. Pase lo que pase en el Mundial de Rusia 2018, la carpeta con el espacio para que el ‘Tigre’ firme su renovación por cuatro años más lo está esperando desde hace varios meses.

—¿Cuánto se percibió de manera total en la anterior Eliminatoria por derechos de medios?

Sí tengo la información, pero no la puedo manifestar porque hay un acuerdo de confidencialidad. Lo que puedo anunciar es que mínimo vamos a cuadruplicar esos ingresos.

—¿Hay alguna proporción entre cuánto invertirán en selección mayor y en el plan de menores?

Hoy estos ingresos están yendo en mayor magnitud a los menores, sobre todo en el tema de infraestructura y darle sostenibilidad al plan de menores. Que vayan chicos de la Sub 18 a Rusia como ‘sparring’ implica una inversión que necesita el comando técnico de mayores y menores.

—¿Con más solvencia económica será difícil que Gareca rechace la oferta que le harán en la FPF a finales de julio?

Bueno, ese asunto lo vamos a conversar en su momento. No creo que tenga que ver solo con el tema económico. Hay muchas cosas que pasan por la renovación de un comando técnico. Estamos preparados y tranquilos para tener esa conversación con el profesor Ricardo Gareca después del Mundial. Esta directiva siempre le dio el soporte al comando técnico, en la confianza, en las facilidades de trabajo, en el soporte logístico. Hemos sido muy cuidadosos y eso Ricardo lo va a valorar muchísimo. Es nuestra prioridad la renovación de Ricardo Gareca.

—¿Ya les anunciaron desde la FIFA cuándo van a inspeccionar estadios para el Mundial Sub 17?

Ya lo están organizando para que el próximo mes nos visiten. Nos han hecho unos requerimientos y estamos preparándonos para ser buenos anfitriones.

—¿Qué ciudades van a visitar?

Vamos a tener que ir a la mayor cantidad de ciudades del país, vamos a planificar con calma esas visitas.

—A pesar de la crisis del Ejecutivo, ¿ya se estableció alguna reunión con las autoridades a fin de ver el presupuesto para el Mundial Sub 17?

No, nosotros al recibir la sede mundialista Sub 17 del otro año estamos esperando que venga la comitiva FIFA. Tenemos que reunirnos para empezar a trabajar, todavía no podemos adelantar nada. Es importante que la FIFA haga un diagnóstico de cómo nos encontramos,qué nos falta, presupuestos, inversión, etc. Ellos en estos tiempos apoyan mucho de manera económica los torneos de menores.