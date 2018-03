Edwin Oviedo: "Queremos ser sede de un Mundial"

Con su vocación de empresario, Edwin Oviedo nos cuenta que ahora quiere convertir a la Federación Peruana de Fútbol en una máquina que produzca siempre buenas noticias. Su agenda hoy está ocupada por la planificación de la próxima Cumbre Ejecutiva FIFA, que se realizará en Lima el 21 y 22 de marzo. Con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se discutirán temas como la organización de torneos internacionales en categorías juveniles. El Perú quiere ser sede del próximo Mundial Sub 17. No es un tema menor.

— ¿Qué acuerdos se deberían tomar en esta Cumbre Ejecutiva FIFA?



Participarán Conmebol, Concacaf y la federación española. En este caso, se verá el tema de competiciones de menores y fútbol femenino. El tema de las competiciones mundiales será un punto importante. También la inversión en infraestructura, y el tercer punto será el calendario deportivo internacional.

— ¿El Perú planea postular a ser sede de algún Mundial de Fútbol?



Como federación hace tiempo que queremos ser sede de un Mundial. Estamos recabando toda la información posible para poder ser candidatos a la sede del Mundial Sub 17 del próximo año.

— ¿El calendario de los torneos de menores podría ser modificado en el mediano plazo por la FIFA?



Quizá en esta cumbre se discutan algunas modificaciones en la parte deportiva. Por ejemplo, existe la posibilidad de unificar los mundiales. Ahora hay un Sub 17 y otro Sub 20, ahora se va a discutir que se haga un solo Mundial Juvenil y que sea anual. Podría ser un Sub 19 o Sub 18 y que sea cada año. Y para estos torneos también se buscará que sean 48 selecciones.

— ¿La FIFA volvió a comunicarse con ustedes luego de que saliera la Ley de Fortalecimiento de la FPF?



El mensaje de felicitación FIFA fue clarísimo. Hemos logrado darle independencia al fútbol gracias al Congreso y al presidente de la República. Ambos poderes del Estado han evitado que pasemos el riesgo de una sanción FIFA. No podemos negar eso. Hemos estado en una situación muy delicada. Ahora, ya con esta ley aprobada, lo que toca es ajustar los estatutos a las normas FIFA. En estos meses ya empezamos las mesas de trabajo.