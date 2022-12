1. ¿Qué número usarías si fueras futbolista?

La ‘10′.

2. ¿Quién es el mejor jugador peruano de todos los tiempos?

Teófilo Cubillas y Héctor Chumpitaz.

3. ¿Qué selección peruana fue la que más te gustó?

Sin duda me gustó mucho la de México 70 y la selección de Paolo Guerrero, la que nos regresó a los mundiales en Rusia 2018.

4. ¿Cómo sería tu gol soñado con Perú en un Mundial?

Un gol olímpico.

5.¿Qué rival te haría temblar?

Todos, muchos, somos muy gitanos, jugamos bien contra los mejores y no tan bien con los que no son tan buenos

6.¿Cuál es la frase de un narrador de fútbol que más recuerdas?

”El rincón de las ánimas”, de Humberto Martínez Morosini.

7.¿El gol peruano que más gritaste?

Grito mucho todos los goles peruanos, sin importar contra quién ni cómo.

8.¿El mejor recuerdo futbolero?

Cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018. Yo pude estar en el estadio esa noche.

9. ¿El momento más triste en el balompié?

La última eliminación a Qatar 2022.

10. ¿Cuál es la cábala más extraña que seguiste por un partido?

No es extraña, solo me pongo la camiseta de la selección peruana y listo.

11.¿Pelé o Maradona?

Pelé.

12. ¿Messi o Cristiano?

Los dos.

13. ¿El futbolista del Mundial que nunca tendrías en tu equipo? ¿Por qué?

Diego Armando Maradona fue un gran futbolista, pero su vida privada fue bastante complicada.

14. ¿Crees que llegaremos al próximo Mundial?

Nunca se sabe, pero quisiera que llegáramos a una nueva Copa del Mundo. Eso nos hace bien a todos.

15. ¿Fútbol con VAR o sin VAR?

El fútbol es más emocionante sin VAR.

16. ¿De acuerdo con Qatar como sede?

No, sobre todo por el trato a las mujeres. No hay igualdad, todo es muy restringido y no coincido con eso.