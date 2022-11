Para los argentinos, las dos escapadas de Lautaro Martínez ante Arabia Saudita que fueron invalidadas por uno de sus hombros representan una injusticia del tamaño del Obelisco. El penal que le pitaron a Cristiano Ronaldo ante Ghana, con el que batió récord de ser el único jugador en anotar en cinco mundiales, no fue para muchos hinchas y entendidos de este deporte. Ecuador sigue reclamando un gol ante Países Bajos. A Canadá no le cobraron dos penales ante Bélgica. Lo mismo sucedió con Qatar ante Senegal. Es decir, ni los anfitriones se salvaron.

#LaTri

El VAR le robo el gol a Ecuador, era gol de Estupiñán #Qatar2022 pic.twitter.com/2iOmJCcJ0M — Juan 🙂 (@JuanGui_RMCF) November 25, 2022

Además del VAR, al que todavía nos estamos acostumbrando, Qatar 2022 ha estrenado una innovación que no ha caído tan bien en la comunidad futbolística. Un sistema de inteligencia artificial que utiliza múltiples cámaras y un chip en el balón para determinar si existe una posición adelantada o no . Ni bien termina la jugada la sala de video recibe un aviso automático en caso de flagrancia. El asunto es tan exacto que apenas un pasito puede ser causal de condena. Se trata de doce cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio que son capaces de calcular posiciones exactas de los jugadores, ayudados por 29 puntos de datos que toman en cuenta extremidades y partes del cuerpo.

Me puse a leer un poco sobre el tema del offside semiautomático y la Inteligencia Artificial que se está utilizando en el Mundial de #Qatar2022 y comparto algunos datos sobre su funcionamiento: pic.twitter.com/vizkRdXBjI — Alexis (@candialexis_) November 24, 2022

Esta tecnología ya se probó en la Copa Árabe de 2021 y el Mundial de Clubes del 2021. Su fin: darle a los árbitros la chance de tomar mejores decisiones en el menor tiempo posible. El árbitro peruano Alberto Tejada, presente en Estados Unidos 94 y Francia 98, hace un balance de los claroscuros de esta tecnología, aunque no duda de la buena fe de la FIFA.

La imagen del gol de Lautaro Martínez anulado por offside.



FIFA cometió un error GARRAFAL. Si vamos a las coordenadas y no al offside automático, hay un jugador de Arabia DETRÁS del último hombre.



Es una equivocación terrible.



Vía 📸 @FlashscoreUK pic.twitter.com/tMdhI5ISw8 — Andrés Yossen 🇦🇷 (@FinoYossen) November 22, 2022

“La tecnología ingresó para ver a los elefantes y no las hormigas. Para que una jugada grosera no quedara impune. Pero siento que ahorita hay dos cosas que no se están privilegiando. Primero, antes todos los cambios innovadores se dieron no solo para darle transparencia al fútbol sino también para favorecer el gol. Hoy en día, con inteligencia artificial asistida para el fuera de juego , nos estamos poniendo más del lado de la defensa que del ataque, un pedacito de hombro o del pie invalida la fiesta del fútbol que es el gol. La tecnología vino para que no haya dudas, pero todavía estamos en una transición donde se ha evitado la polémica”, argumenta Tejada.

El árbitro Luis Seminario, por su parte, considera que si bien son jugadas finas que no detecta el ser humano, es importante apoyarse en la tecnología, precisamente, para convalidar un gol o no. “Llevo 20 años en el arbitraje y siempre he escuchado que ante la duda se debe dejar jugar. Pero eso nunca existió en el reglamento. Lo que se empleaba era el criterio para darle fluidez al juego. Pero si ahora con la tecnología podemos saber que un atacante sacó ventaja con un hombro y está adelantado, pues cobrémoslo. Los árbitros nos ceñimos al reglamento y el reglamento es frío. Nosotros somos fríos para juzgar. No nos dejamos llevar por la polémica que puede armar la gente ”, anota.

El periodista Mauricio Loret de Mola, del programa A presión radio, se encuentra en la otra orilla. Para él esta severidad está matando el espíritu del fútbol. Es de la idea que no se puede ser tan reglamentarista en ese sentido. “La cámara lenta del VAR maximiza todo y boicotea el sentido común. Todo se magnifica. Incluso se busca fallas donde no las hay. El VAR es una herramienta controversial porque al final los seres humanos siguen decidiendo y teniendo la palabra final “, critica.

Respecto a la inteligencia artificial para cobrar penales milimétricos, Loret de Mola dice: “Es escandaloso. Se está llevando todo a la rigidez. Están acabando con el engaño en el fútbol. Arsene Wenger propuso que no se cobraran los brazos y ahora se cobran hasta los hombro. No deberíamos estar tan pegados a la letra. Están matando el fútbol de alguna manera ”.

Desde que el VAR existe, los goles ya no se gritan con la misma intensidad que antes. O en todo caso, más de un grito se queda ahogado, pues cabe la posibilidad que el árbitro paralice el juego y luego lo anule. “La emoción del fútbol es celebrar apenas el gol se convierta. Y ahora eso está supeditado a un análisis y eso le quita la espontaneidad a la que todos estábamos acostumbrados. Ahora estamos condenados al veredicto después del gol”, señala Alberto Tejada.

👀 ¿Bien marcado el penal a favor de Cristiano Ronaldo y Portugal?



RT: 🔁 Sí

MG: ❤️ No.#Qatar2022 pic.twitter.com/TMRgbqeAIU — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 24, 2022

Loret de Mola resume: “Los árbitros han intentado evolucionar. Quieren implementar más cosas, pero al final no se está dando la real justicia que uno hubiese imaginado al inicio. Se ha mejorado en el tiempo de resolución, pero el VAR aún no es una herramienta que ayude al 100% a los árbitros. Hay penales increíbles que no los cobran, como si inclinaran la balanza hacia algún lado y hay jugadas como la de Cristiano Ronaldo ante Ghana en la que no se permitan dudar y lo cobran”.