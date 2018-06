España vs. Marruecos: la contundente autocrítica de Fernando Hierro tras agónico empate

Fernando Hierro, entrenador de España, reconoció que pese a que 'La Roja' llegó a octavos de final de Rusia 2018, deben "ser autocríticos" porque "éste no es el camino".



"Tenemos que tener capacidad de autocrítica, que las tenemos, tenemos que ser autoexigentes y por aquí, no. Éste no es el camino. No podemos conceder tanto, no podemos conceder tantas ocasiones, porque creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros", señaló Fernando Hierro en declaraciones a Telecinco.



Hierro se mostró convencido de que España tiene margen de mejora, pero insistió en la necesidad de corregir los errores defensivos si "quiere llegar" lejos.



"Si queremos llegar donde todos soñamos con llegar, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan nos crean peligro. Sabemos que tenemos margen de mejora, sabemos que tenemos poder ofensivo, que tenemos jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño", concluyó Hierro.



Fuente: EFE