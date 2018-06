España vs. Portugal: Isco casi marca golazo, pidió el VAR y el árbitro decidió no revisarlo Isco estuvo a punto de anotar en el España vs. Portugal, pero la pelota chocó en el travesaño. Ante la duda pidió el VAR, pero el árbitro decidió no revisarlo

Isco casi marca un golazo en el España vs. Portugal. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)