La selección de España es una de las tantas favoritas a ganar el Mundial Qatar 2022, es por ello que millones de hinchas de este equipo están buscando la manera de poder seguir de cerca los encuentros que se desarrollarán en este, uno de los eventos más importantes del mundo y de la disciplina futbolística.

CÓMO Y DÓNDE VER A LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL QATAR 2022

La selección española de fútbol participará del Mundial Qatar 2022, uno de los eventos más importantes del deporte futbolístico en el planeta, y es probable que millones de amantes e hinchas de este equipo deseen ver sus encuentros en el torneo mundialista.

Quienes deseen hacerlo, deben saber que habrá dos formas de ver los partidos del Mundial Qatar 2022, una gratis y la otra por medio de pago.

Sobre la vía gratuita, TVE retransmitirá todos los encuentros de La Roja y otros partidos más a lo largo del torneo.

Por otro lado, Movistar +, LaLigaSportsTV y Gol Mundial echarán los 64 encuentros, pero se sabe que, para poder acceder a estos, se necesita de un contrato o de un plan de streaming.

Cabe señalar que quienes no prefieran ambas opciones, también se encuentran las plataformas digitales para que se puedan ver el minuto a minuto de los partidos no solo de España, sino del resto de selecciones participantes.

CÓMO SE DESARROLLARÁ EL MUNDIAL QATAR 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros en el que demostrarán todas sus habilidades profesionales para la disciplina deportiva.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Este es el cronograma del desarrollo del Mundial Qatar 2022:

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.