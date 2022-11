El Grupo E es, sin lugar a dudas, uno de los más interesantes del Mundial Qatar 2022. Selecciones fortísimas como España y Alemania tienen el favoritismo de su lado, pero cualquier tropiezo puede ponerles en aprietos ante Japón y Costa Rica, dos combinados que tienen la fama de ser ‘matagigantes’.

La pelea en este grupo será muy atractiva. Eso está garantizado. La mayor atención se la robarán los españoles y alemanes, que están llamados a luchar por el primer lugar. Pero de ninguna manera hay razones para subestimar a japoneses y surcoreanos, que pueden dar la sorpresa como ya antes lo han hecho. Sin más preámbulo, le presentamos este análisis especial del Grupo E.

“Yo creo que este grupo es el más complejo y complicado, el grupo de la muerte del Mundial si querés llamarlo”, anticipa en primer lugar Veronica Brunati, periodista de Telemundo Deportes.

***

Dos campeonas del mundo

El Grupo E es el único con dos selecciones campeonas del mundo | Fotos: Agencias

En Qatar 2022, el Grupo E es el único que tiene congregadas a dos selecciones campeonas del mundo. Alemania puede presumir de un tetracampeonato mundial (1954, 1974, 1990, 2014) y España, por su parte, se refugia en su única conquista, la de Sudáfrica 2010.

La vitrina de ambos combinados es lo que les hace candidatos indiscutibles a pasar de ronda. Y no es para menos. A cada Mundial que asisten -en casi todas las ediciones han marcado presencias- el título siempre es el objetivo.

De hecho, en las 15 Copas del Mundo que ha participado ‘La Roja’ hasta ahora, solo en cinco oportunidades se quedó estancada en la primera fase. En tanto, la escuadra teutona solo una vez en toda su historia no superó la primera ronda, justamente en la última edición (Rusia 2018). Ya habiendo superado ese fracaso, ahora Alemania espera volver a ser la misma selección temible que siempre ha sido.

“Todos los grupos del Mundial, en esta oportunidad, tienen claros candidatos o favoritos para quedarse con los dos pases a la siguiente fase. Puede haber alguna rara excepción, pero el Grupo E me parece que no cabe en esas excepciones y que, por su puesto, España y Alemania son grandes candidatos a quedarse con la clasificación”, destaca Javier Tabares, periodista y escritor argentino.

Your browser does not support the video tag.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las dos selecciones pasan por un recambio generacional vital en sus planteles. De hecho, el único sobreviviente de España de aquel título Mundial en Sudáfrica 2010 es Sergio Busquets. Junto a Jordi Alba, César Azpilicueta y Koke, los cuatro conforman el bloque veterano del equipo español.

Después, ‘La Roja’ se esperanza en figuras juveniles como Pedri, Gavi, Dani Olmo, Niko Williams, entre otros, que hacen crecer las expectativas de su país más allá de que la inexperiencia puede costarles. Apoyados en los más grandes, esperan relucir su talento en Qatar.

“España tiene a toda esta nueva generación de jóvenes como Pedri, Gavi y Rodri, y una defensa sin los clásicos Piqué y Ramos. Es un equipo fiel al estilo de posesión, pero hay que ver si está preparado para la pelea”, dice Ienzo Duarte, analista de Alter Fútbol.

ARQUEROS DEFENSAS VOLANTES DELANTEROS - Unai Simón (Athletic Club)

- Robert Sánchez (Brighton)

- David Raya (Brentford) - Carvajal (Real Madrid)

- Azpilicueta (Chelsea)

- Eric García ( Barcelona)

- Hugo Guillamón (Valencia)

- Pau Torres (Villarreal)

- Laporte (Manchester City)

- Jordi Alba (Barcelona)

- Balde (Barcelona) - Sergio Busquets (Barcelona)

- Rodri (Manchester City)

- Gavi (Barcelona)

- Carlos Soler (PSG)

- Llorente (Atlético de Madrid)

- Pedri (Barcelona)

- Koke (Atlético de Madrid) - Ferran Torres (Barcelona)

- Nico Williams (Athletic Club)

- Yéremi Pino (Villarreal)

- Morata (Atlético de Madrid)

- Marco Asensio (Real Madrid)

- Pablo Sarabia (PSG)

- Dani Olmo (RB Leipzig)

- Ansu Fati (Barcelona)

Alemania, por su parte, también se encuentra en un periodo de transición. El cuadro teutón tendrá como soporte principal a jugadores clásicos como Neuer, Kimmich, Müller, Gündoğan y Götze (héroe de la final de Brasil 2014), pero también pondrá sus esperanzas en estrellas emergentes y medio consolidadas como Musiala, Sané, Kehrer, Gnabry, entre otras.

“Alemania tiene varios recambios en la zona defensiva, y algunos jóvenes en ofensiva liderados por Musiala, que buscarán limpiar la cara de la debacle que fue el mundial de Rusia”, indica Ienzo Duarte.

ARQUEROS DEFENSAS VOLANTES DELANTEROS - Neuer (Bayern Múnich)

- Ter Stegen (Barcelona)

- Trapp (Frankfurt) - Bella-Kotchap (Southampton)

- Kehrer (PSG)

- Süle (Borussia Dortmund)

- Klostermann (RB Leipzig)

- Ginter (Friburgo)

- David Raum (RB Leipzig)

- Rüdiger (Real Madrid)

- Schlotterbeck (Borussia Dortmund) - Kimmich (Bayern Múnich)

- Hofmann (Mönchengladbach)

- Brandt (Borussia Dortmund)

- Goretzka (Bayern Múnich)

- Gündogan (Manchester City)

- Musiala (Bayern Múnich) - Havertz (Chelsea)

- Leroy Sané (Bayern Múnich)

- Gnabry (Bayern Múnich)

- Adeyemi (Borussia Dortmund)

- Müller (Bayern Múnich)

- Füllkrug (Werder Bremen)

- Götze (Frankfurt)

- Moukoko (Borussia Dortmund)

Your browser does not support the video tag.

En ese contexto, ambas selecciones serán las protagonistas de este grupo, luchando duramente por el primer lugar. Decantarse por alguna de las dos evidentemente es complicado. Los dirigidos por Luis Enrique tienen tantas chances de consagrarse en el grupo como los pupilos de Flick. A ambos entrenadores, además, le respalda tener un pasado exitoso en el Barcelona y Bayern Múnich respectivamente.

Ya se verá entonces en la segunda jornada de Qatar 2022, donde España y Alemania se enfrentarán. A partir de ese partido en especial, se podrá comprobar qué tan lejos pueden llegar en el torneo. Lo cierto es que ambas escuadras tienen su clasificación a octavos de final prácticamente asegurada.

“En ambos casos creo que estamos asistiendo a un momento de cierta renovación en los planteles. La idea futbolística se mantiene por parte de ambos entrenadores respecto de lo que se venía desarrollando, pero me parece que aún así todavía la jerarquía que tienen tanto Luis Enrique como Hansi Flick le serán suficientes para poder obtener los dos pases”, señala Javier Tabares.

"La juventud y la renovación de España puede complicarlo. Muchas veces en los mundiales la experiencia pesa. Creo que Alemania ganará el grupo. Pese a las bajas tiene plantel para imponerse en el grupo" Víctor Zaferson, Scout

Dos matagigantes

Japón y Costa Rica ya han sabido ser sorpresas mundialistas

De cualquier forma, España y Alemania no se pueden descuidar. Más allá de que sean favoritas del grupo, tienen al acecho a dos selecciones que saben muy bien lo que es tumbar gigantes y que esperarán cualquier despiste para poder dar la sorpresa.

Japón, hoy en día, tiene más condiciones para dar la sorpresa que Costa Rica. El cuadro nipón viene siendo un clásico en las Copas del Mundo, no perdiéndose ninguna edición desde Francia 1998. Qatar 2022 será su séptimo Mundial consecutivo, logrando superar tres veces la primera ronda contra todo pronóstico en ese trayecto.

Sin duda alguna, en la última edición, en Rusia 2018, la selección japonesa fue una de las grandes revelaciones del Mundial, alcanzando los octavos de final tras superar un grupo conformado por Colombia, Polonia y Senegal. Luego, incluso estuvo bastante cerca de tumbarse a una favorita como Bélgica, pero se dejó remontar en los minutos finales (3-2).

"Claramente Alemania y España son las favoritas. Pero Japón podría dar una sorpresa por como vienen preparándose y por los jugadores que saltaron en los últimos años como Mitoma" Marcelo Burgos, periodista

ARQUEROS DEFENSAS VOLANTES DELANTEROS - Eiji Kawashima (Estrasburgo)

- Shuichi Gonda (Shimizu E-pulse)

- Daniel Schmidt (Sint-Truiden) - Hiroki Sakai (Urawa Reds)

- Miki Yamane (Kawasaki Frontale)

- Tomiyasu (Arsenal)

- Ko Itakura (Monchengladbach)

- Maya Yoshida (Schalke 04)

- Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale)

- Hiroki Ito (Stuttgart)

- Yuto Nagatomo (FC Tokyo) - Gaku Shibasaki (Leganés)

- Wataru Endo (Stuttgart)

- Hidemasa

- Morita (Sporting Lisboa)

- Daichi Kamada (Frankfurt)

- Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

- Minamino (AS Mónaco) - Junya Ito (Reims)

- Takuma Asano (Bochum)

- Yuki Soma (Nagoya Grampus)

- Kaoru Mitoma (Brighton)

- Daizen Maeda (Celtic)

- Ritsu Doan (Friburgo)

- Ayase Ueda (Círculo de Brujas)

- Takefusa Kubo (Real Sociedad)

- Shuto Machino (Shonan Bellmare)

Con ello, el equipo nipón ha seguido evolucionando y hoy tiene a varias de sus figuras consolidadas en el más alto nivel de Europa. Jugadores como Minamino, Kubo, Tomiyasu y Asano pueden ser un dolor de cabeza para las selecciones de Luis Enrique y Hansi Flick. La velocidad es una de las grandes virtudes de este combinado asiático.

“Japón tiene un equipo que tiene una particularidad: debe ser la vez que cuenta con la mayoría de sus jugadores que militan en clubes europeos y alternando a buen nivel. Eso le da competitividad. Ya el mundial pasado estuvo a un paso de dejar fuera a Bélgica y este Japón ha crecido. A pesar de haber tenido un mal comienzo de eliminatoria, se recuperó y mandó a la repesca a Australia”, apunta Ienzo Duarte

“España y Alemania son dos candidatas, pero creo que Japón puede dar una sorpresa, porque hay una evolución en su fútbol, porque ha logrado ser un equipo más competitivo. Quiero verla ante las dos campeonas”, complementa por su parte Veronica Brunati.

Your browser does not support the video tag.

Costa Rica, por su parte, se inspira principalmente en la épica de la campaña del 2014. Con Keylor Navas como su máxima figura bajo los tres palos, los ‘ticos’ lograron pasar como primeros de su grupo por encima de Uruguay, Italia e Inglaterra, tres campeonas mundiales. Luego superó a Grecia en octavos de final y, en cuartos, casi se tumba a Países Bajos, cayendo en la definición por penales.

Ahora busca repetir una hazaña similar con dos campeonas mundiales en su grupo, pero las cosas serán mucho más difíciles. La transición le está costando mucho al combinado centroamericano y eso se reflejó en Rusia 2018, donde apenas pudo sumar un punto en su grupo.

“Si bien creo que Japón y Costa Rica en algún momento pueden llegar a transformarse en equipos de cierto cuidado y que no les van a hacer fácil la partido a sus otros contrincantes, no me parece que en esta oportunidad tengan momentos sólidos para poner en peligro las clasificaciones de España y Alemania”, opina Javier Tabares.

ARQUEROS DEFENSAS VOLANTES DELANTEROS - Keylor Navas (PSG)

- Esteban Alvarado (Herediano)

- Patrick Sequeira (Lugo) - Francisco Calvo (Konyaspor)

- Juan Pablo Vargas (Millonarios)

- Kendall Watson (Saprissa)

- Óscar Duarte (Al-Wehda)

- Daniel Chacón (Colorado Rapids)

- Keysher Fuller (Herediano)

- Carlos Martínez (San Carlos)

- Bryan Oviedo (Real Salt Lake)

- Ronald Matarrita (Cincinnati) - Yeltsin Tejeda (Herediano)

- Celso Borges (Alajuelense)

- Youstin Salas (Saprissa)

- Roan Wilson (Municipal Grecia)

- Gerson Torres (Herediano)

- Douglas López (Herediano)

- Jewison Bennette (Sunderland)

- Álvaro Zamora (Saprissa)

- Anthony Hernández (Puntarenas FC)

- Brandon Aguilera (Nottingham Forest)

- Bryan Ruiz (Alajuelense) - Joel Campbell (León)

- Anthony Contreras (Herediano)

- Johan Venegas (Alajuelense)

De todas formas, es necesario darle mérito a Costa Rica y no menospreciarla. Ya nos quedó de ejemplo ello hace ocho años. Esta modesta selección ha venido marcando presencia en cinco de las últimas seis Copas del Mundo y no se trata de ninguna casualidad. Con Navas, Bryan Ruiz, Campbell, Borges, Calvo y otras figuras, los ‘ticos’ lucharán por una nueva gesta.

“Siendo sólidos en defensa y con lo que puedan hacer arriba con la velocidad de Jewison Benette (extremo que juega en Sunderland) van a ser un rival difícil para cualquiera. Pero me sorprendería mucho que hagan la épica que hicieron el 2014″, dice Ienzo Duarte.

"A todos nos queda la experiencia de aquel Mundial 2014, donde Costa Rica pasó con Uruguay en un grupo muy difícil. Si bien esto es fútbol y siempre hay que tomar precauciones, no veo mucho margen para la sorpresa en este Grupo E" Juanjo Buscalia, periodista