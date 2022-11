Millones de personas en España vienen consultando los horarios y el canal de televisión en el que se desarrollarán los partidos de la selección española en su participación en el Mundial Qatar 2022, es por ello que en esta nota te contaremos cuáles son los horarios de los partidos de “la roja” en uno de los eventos más importantes de la disciplina deportiva que reúne a varias selecciones del mundo.

HORARIOS Y TV PARA VER LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL QATAR 2022 DESDE ESPAÑA

Primero que nada, es preciso mencionar que el horario en el continente europeo no dista mucho de la sede del Mundial Qatar 2022, por lo que quienes se encuentren en España, podrán disfrutar de los encuentros de las selecciones mundialistas sin mayor problema.

En teoría, durante el Mundial Qatar 2022, se desarrollarán diversos encuentros en diferentes encuentros que se realizarán a través de cuatro partidos al día. El primero se disputará a partir de las 11:00 horas (horario peninsular español) mientras que los de la tarde serán a las 02:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Según el medio de comunicación RTVE de España, que ofrecerá los partidos de manera íntegra, indica que, respecto a la selección de España, que se encuentra en el grupo E, el horario que le toca es la tarde.

El medio de comunicación indica que la selección saltará por primera vez al césped el miércoles 23 de noviembre, a las 5:00 p.m. de ese país, para enfrentarse ante Costa Rica en el Estadio al Thumama.

El segundo encuentro será frente a la selección de Alemania el 27 de noviembre a las 8:00 p.m. horario de ese país.

Por último, cerrando la jornada mundialista española, la selección de España cerrará su participación en la fase de grupos el jueves 1 de diciembre a las 8:00 p.m. ante la escuadra de Japón.

Mira aquí el fixture general de los partidos del Mundial Qatar 2022.

Este es el fixture general de los partidos del Mundial Qatar 2022.

CÓMO SE DESARROLLARÁ EL MUNDIAL QATAR 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros en el que demostrarán todas sus habilidades profesionales para la disciplina deportiva.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Este es el cronograma del desarrollo del Mundial Qatar 2022:

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.