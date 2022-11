España hace mucho tomó al toro por las astas y en vez de torearlo, se encargó de domarlo. Es el estilo del que alguna vez fue la Furia Roja que hoy bien puede ser el Estilo Ibérico. Así goleó 7-0 a Costa Rica en el inicio de Qatar 2022. Máxima paliza que ha logrado el seleccionado europeo en una Copa del Mundo.

Y así pasa cuando el estilo lo defienden jugadores como Pedri, Gavi, Jordi Alba y sobre todo Sergio Busquets. Sí, el único sobreviviente del equipo campeón 2010 sigue siendo el pilar donde se sostiene el juego ibérico.

Fueron 102 toques de Busi, la mitad de ellos realizados en campo contrario. 96 pases del volante, solo él hizo casi tantos como Costa Rica: 121 en los 63 minutos que estuvo en el campo. Con 34 años se cuestionó mucho su llamado -el mal momento del Barcelona empañó su rendimiento-, pero en el primer partido dejó atrás cada duda.

“El único número 5 que yo conocí que es un número 10 y hace todo bien es Busquets”, decía el ‘romántico’ Riquelme, acaso el jugador que más quería al balón. “Busquets confundió al fútbol”, sentenció. Es que, a partir de ver al volante español, hoy se espera que el fútbol nazca desde los pies del volante mixto. Pero Busquets hay uno solo.

Busquets confundió al fútbol mundial.

Estilo español

Esta España juega con estilo, no el que se juega en los campos del barrio, tampoco el de los potreros. Tiene más de salón, de coliseo. Donde el balón pasa de pie en pie más rápido de lo que el rival pueda darse cuenta del destino. Así lo vivió Costa Rica, quienes corrieron y corrieron, pero solo tuvieron la posición en un 15%. ¡Qué frustrante jugar al fútbol sin tener el esférico!

Y España con su estilo protegió su arco. Tener el balón impidió que Costa Rica le genera peligro. Los ‘Ticos’ solo tocaron el balón en el área española tres veces. ¡Tres veces! Ocho en los últimos 15 metros del campo. Nunca aparecieron en el campo, nunca remataron al arco.

Estadísticas que silencian a todos los críticos de la posesión. 85% para España, un total de 1043 pases con un 94% de acierto, de dársela al compañero. Cada gol estuvo precedido de un largo dominio. 27 toques antes del gol de Asencio, 16 antes del tanto de Morata.

Esta España es fruto del proceso también. Gavi, autor del sexto gol, es el español más joven en marcar en mundiales -con 18 años y 100 días rebajó los 20 de Raúl en Francia 1998-, pero también es parte de un proceso. Jugó en la Sub 15, Sub 16 y Sub 18. Seguía la Sub 21, pero su talento lo llevó directo a la selección absoluta, donde debutó en setiembre del 2021. Y en menos de un año se ganó un cupo para el Mundial.

Así, Pedri jugó en la Sub 17, en la Sub 21 y fue parte de la selección olímpica en Tokio que llegó hasta la final ante Brasil. Dani Olmo lo mismo, todas las divisiones menores y campeón Europeo Sub 21 en el 2018. Y así, muchos otros.

Entusiasma España, sí. Pero ante Costa Rica encontró un rival que da ventajas para realizar su fútbol. En las Eliminatorias le costó trasladar su domino al gol. Empató con Grecia de local, perdió con Suecia de visita y en la última fecha evitó el repechaje con un tanto de Morata en el minuto 86 sobre los suecos.

Este sábado acaso será el real termómetro ante una necesitada Alemania. Dos campeones mundiales enfrentados con objetivos claros: España busca la victoria de la clasificación, los teutones los puntos para no ser eliminados.

Goleadas en Mundiales

Portugal 7-0 Corea del Norte - Sudáfrica 2010

Turquía 7-0 Coreal del Sur - Suecia 1954

Uruguay 7-0 Escocia - Suecia 1954

Polonia 7-0 Haití - Alemania 1974

España 7-0 Costa Rica - Qatar 2022

Alemania 8-0 Arabia Saudita - Corea-Japón 2002

Uruguay 8-0 Bolivia - Brasil 1950

Suecia 8-0 Cuba - Francia 1938

Hungría 10-1 El Salvador - España 1982

Hungría 9-0 Coreal del Sur - Suecia 1954

Yugoslavia 9-0 Zaire - Alemania 1947

