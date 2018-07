La selección de Bélgica alcanzó el sábado un histórico tercer puesto en el Mundial, pero sus futbolistas tienen sentimientos encontrados por lo hecho en tierras rusas: uno de ellos es el zaguero Vincent Kompany, quien se pronunció en su cuenta de Facebook tras el encuentro.

La victoria 2-0 sobre Inglaterra en San Petersburgo aseguró el mejor puesto para los belgas en la historia del torneo, pero es probable que a sus jugadores los persiga la molesta sensación de que podrían haberlo hecho mucho mejor.

(Fuente: Facebook)

La llamada 'generación dorada' tenía la mira puesta en ganar el Mundial y parecía que podía lograrlo, especialmente tras la victoria sobre Brasil en los cuartos de final.

Pero la derrota en semifinales ante Francia dejó al equipo abatido, pese a que el plantel mostró fuerza mental para afrontar el partido por la medalla de bronce y ganarlo.

"Creo que si hubiésemos jugado la final hubiéramos ganado la Copa del Mundo", dijo Kompany, quien a sus 32 años no tendrá otra oportunidad en Qatar 2022. "Pero el tercer lugar es un consuelo para nuestros seguidores y una buena recompensa para nosotros. Jugamos siete partidos aquí y ganamos seis".



A su vez, el zaguero agradeció en Facebook a sus compañeros y a todos los que lo acompañaron en su último travesía mundialista.



Los 16 goles de los 'diablos rojos' en Rusia también son un testimonio de su capacidad, pero, al final, el equipo no pudo superar la telaraña táctica de Francia en la semifinal, lo que puso fin a sus sueños de ganar el título.



Jugadores como el capitán Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y el portero Thibault Courtois seguramente volverán en cuatro años si Bélgica clasifica a la próxima Copa del Mundo, pero es probable que otros elementos clave como Kompany, Marouane Fellaini, Jan Vertongen y Axel Witsel no.

LEE TAMBIÉN...