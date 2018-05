Falcao confía en poder cumplir su sueño de niño: anotar en un Mundial

El delantero de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao García dijo el jueves que confía en que finalmente podrá cumplir con un sueño que arrastra desde que era niño: marcar un gol en una Copa del Mundo. Una lesión en la rodilla dejó al ‘Tigre’ fuera de Brasil 2014.

Falcao, el símbolo del equipo "cafetero" que se prepara para el Mundial de Rusia 2018 que comenzará en pocos días, ha logrado muchos títulos en su exitosa carrera pero no ha jugado nunca un Mundial.

El atacante fue el máximo goleador de Colombia en la eliminatoria al torneo de Brasil 2014, pero en enero de ese año sufrió una lesión que finalmente lo dejó fuera del torneo.

Ahora aparece como la principal carta ofensiva del equipo del entrenador José Pékerman, que en Rusia buscará mejorar la campaña del 2014, cuando llegó a cuartos de final por primera vez en su historia.



"Este es un sueño que tardó en llegar (jugar un Mundial). No lo veo como un regalo porque he trabajado muchísimo por estar acá en estos últimos cuatro años", dijo Falcao a periodistas en Italia, donde el equipo sudamericano se prepara para jugar un amistoso el viernes ante Egipto.



"Yo desde niño me visualizo haciendo un gol en la Copa del Mundo, sé que esto está cerca (...) pero también sé que las cosas llegarán en su momento. El sueño de anotar no se generó ayer, se generó cuando era niño, que es cuando decidí ser jugador de fútbol", afirmó.



Colombia debutará el 15 de junio ante Japón por el Grupo H de la Copa del Mundo, donde también se medirá ante Polonia y Senegal.



