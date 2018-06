Fillol le pide a Lionel Messi que cambie de mentalidad

El portero campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo 'Pato' Fillol, dijo este lunes que no le gustó que Lionel Messi afirmara que la Albiceleste no es candidata a ganar el Mundial de Rusia 2018.

"No me gustó que Messi diga que no somos candidatos. ¿Cómo no vamos a ser candidatos con la blanquiceleste en el pecho? Tú eres un líder y tienes que salir con otra mentalidad", dijo Fillol al canal TyC Sports.

Fillol en la Copa del Mundo de 1978. (Foto: AFP)

"Somos candidatos por tener a Messi y por ser Argentina. No vamos a tener problemas en pasar la primer ronda y después sí se va a empezar a jugar la Copa del Mundo", añadió.



El portero en las Copas del Mundo de Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982 dijo que la Albicelete es candidata "por su historia", pero no por presente.



"Después de (perder 6-1 ante) España no somos candidatos, pero por Messi y por historia sí. Si Argentina recupera la memoria estamos para ser verdaderos candidatos", añadió.



Al ser consultado sobre qué sería para él que la Albiceleste haga "un buen Mundial", el ex portero fue tajante: "Ganarlo".



(EFE)

