Fixture completo del Mundial 2026: calendario, horarios y dónde ver partidos de la Copa del Mundo de la FIFA

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. El torneo comenzará el 11 de junio en medio de una expectativa global que crece a medida que se acerca la fecha. No será una Copa del Mundo más: por primera vez participarán 48 selecciones y habrá 104 partidos, lo que amplía el mapa competitivo y abre la puerta a nuevos protagonistas en la máxima cita del deporte. El formato cambia, el ritmo también, y con ello la forma en que se vivirá cada jornada.
La sede será compartida por Estados Unidos, México y Canadá, en una organización inédita que refuerza el carácter continental del evento. México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Mundiales, con el Estadio Azteca nuevamente en el centro de la escena. Estados Unidos asumirá el peso principal de la organización con la mayor cantidad de partidos, mientras Canadá completa un trío que busca dejar una huella logística y deportiva.
El último campeón es Argentina, que conquistó el título en Qatar 2022 en una final que ya forma parte de la memoria del fútbol moderno. Con ese antecedente reciente, el desafío de 2026 no solo es organizar el torneo más grande de la historia, sino también estar a la altura de una herencia futbolística que sigue muy presente.
Grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Fixture Mundial 2026
Grupo A
Fecha 1
- Jueves 11 de junio | México vs Sudáfrica | 2:00 p. m. | Estadio Azteca
- Jueves 11 de junio | Corea del Sur vs República Checa | 9:00 p. m. | Estadio Akron
Fecha 2
- Jueves 18 de junio | República Checa vs Sudáfrica | 11:00 p. m. | Mercedes-Benz Stadium
- Jueves 18 de junio | México vs Corea del Sur | 8:00 p. m. | Estadio Akron
Fecha 3
- Miércoles 24 de junio | República Checa vs México | 8:00 p. m. | Estadio Azteca
- Miércoles 24 de junio | Sudáfrica vs Corea del Sur | 8:00 p. m. | Estadio BBVA
Grupo B
Fecha 1
- Viernes 12 de junio | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p. m. | BMO Field
- Sábado 13 de junio | Catar vs Suiza | 2:00 p. m. | Levi’s Stadium
Fecha 2
- Jueves 18 de junio | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p. m. | SoFi Stadium
- Jueves 18 de junio | Canadá vs Catar | 5:00 p. m. | BC Place
Fecha 3
- Miércoles 24 de junio | Suiza vs Canadá | 2:00 p. m. | BC Place
- Miércoles 24 de junio | Bosnia y Herzegovina vs Catar | 2:00 p. m. | Lumen Field
Grupo C
Fecha 1
- Sábado 13 de junio | Brasil vs Marruecos | 5:00 p. m. | MetLife Stadium
- Sábado 13 de junio | Haití vs Escocia | 8:00 p. m. | Gillette Stadium
Fecha 2
- Viernes 19 de junio | Escocia vs Marruecos | 5:00 p. m. | Gillette Stadium
- Viernes 19 de junio | Brasil vs Haití | 7:30 p. m. | Lincoln Financial Field
Fecha 3
- Miércoles 24 de junio | Brasil vs Escocia | 5:00 p. m. | Hard Rock Stadium
- Miércoles 24 de junio | Marruecos vs Haití | 5:00 p. m. | Mercedes-Benz Stadium
Grupo D
Fecha 1
- Viernes 12 de junio | Estados Unidos vs Paraguay | 8:00 p. m. | SoFi Stadium
- Sábado 13 de junio | Australia vs Turquía | 11:00 p. m. | BC Place
Fecha 2
- Sábado 19 de junio | Estados Unidos vs Australia | 2:00 p. m. | Lumen Field
- Sábado 19 de junio | Turquía vs Paraguay | 10:00 p. m. | Levi’s Stadium
Fecha 3
- Jueves 25 de junio | Paraguay vs Australia | 9:00 p. m. | Levi’s Stadium
- Jueves 25 de junio | Turquía vs Estados Unidos | 9:00 p. m. | SoFi Stadium
Grupo E
Fecha 1
- Domingo 14 de junio | Alemania vs Curazao | 12:00 p. m. | NRG Stadium
- Domingo 14 de junio | Costa de Marfil vs Ecuador | 6:00 p. m. | Lincoln Financial Field
Fecha 2
- Sábado 20 de junio | Alemania vs Costa de Marfil | 3:00 p. m. | BMO Field
- Sábado 20 de junio | Ecuador vs Curazao | 7:00 p. m. | Arrowhead Stadium
Fecha 3
- Jueves 25 de junio | Ecuador vs Alemania | 3:00 p. m. | MetLife Stadium
- Jueves 25 de junio | Curazao vs Costa de Marfil | 3:00 p. m. | Lincoln Financial Field
Grupo F
Fecha 1
- Domingo 14 de junio | Países Bajos vs Japón | 3:00 p. m. | AT&T Stadium
- Domingo 14 de junio | Suecia vs Túnez | 9:00 p. m. | Estadio BBVA
Fecha 2
- Sábado 20 de junio | Países Bajos vs Suecia | 12:00 p. m. | NRG Stadium
- Sábado 20 de junio | Túnez vs Japón | 11:00 p. m. | Estadio BBVA
Fecha 3
- Jueves 25 de junio | Túnez vs Países Bajos | 6:00 p. m. | Arrowhead Stadium
- Jueves 25 de junio | Japón vs Suecia | 6:00 p. m. | AT&T Stadium
Grupo G
Fecha 1
- Lunes 15 de junio | Bélgica vs Egipto | 2:00 p. m. | Lumen Field
- Lunes 15 de junio | Irán vs Nueva Zelanda | 8:00 p. m. | SoFi Stadium
Fecha 2
- Domingo 21 de junio | Bélgica vs Irán | 2:00 p. m. | SoFi Stadium
- Domingo 21 de junio | Nueva Zelanda vs Egipto | 8:00 p. m. | BC Place
Fecha 3
- Viernes 26 de junio | Egipto vs Irán | 10:00 p. m. | Lumen Field
- Viernes 26 de junio | Nueva Zelanda vs Bélgica | 10:00 p. m. | BC Place
Grupo H
Fecha 1
- Lunes 15 de junio | España vs Cabo Verde | 11:00 a. m. | Mercedes-Benz Stadium
- Lunes 15 de junio | Arabia Saudita vs Uruguay | 5:00 p. m. | Hard Rock Stadium
Fecha 2
- Domingo 21 de junio | España vs Arabia Saudita | 11:00 a. m. | Mercedes-Benz Stadium
- Domingo 21 de junio | Uruguay vs Cabo Verde | 5:00 p. m. | Hard Rock Stadium
Fecha 3
- Viernes 26 de junio | Uruguay vs España | 7:00 p. m. | Estadio Akron
- Viernes 26 de junio | Cabo Verde vs Arabia Saudita | 7:00 p. m. | NRG Stadium
Grupo I
Fecha 1
- Martes 16 de junio | Francia vs Senegal | 2:00 p. m. | MetLife Stadium
- Martes 16 de junio | Irak vs Noruega | 5:00 p. m. | Gillette Stadium
Fecha 2
- Lunes 22 de junio | Francia vs Irak | 4:00 p. m. | Lincoln Financial Field
- Lunes 22 de junio | Noruega vs Senegal | 7:00 p. m. | MetLife Stadium
Fecha 3
- Viernes 26 de junio | Noruega vs Francia | 2:00 p. m. | Gillette Stadium
- Viernes 26 de junio | Senegal vs Irak | 2:00 p. m. | BMO Field
Grupo J
Fecha 1
- Martes 16 de junio | Argentina vs Argelia | 8:00 p. m. | Arrowhead Stadium
- Martes 16 de junio | Austria vs Jordania | 11:00 p. m. | Levi’s Stadium
Fecha 2
- Lunes 22 de junio | Argentina vs Austria | 12:00 p. m. | AT&T Stadium
- Lunes 22 de junio | Jordania vs Argelia | 10:00 p. m. | Levi’s Stadium
Fecha 3
- Sábado 27 de junio | Jordania vs Argentina | 9:00 p. m. | AT&T Stadium
- Sábado 27 de junio | Argelia vs Austria | 9:00 p. m. | Arrowhead Stadium
Grupo K
Fecha 1
- Miércoles 17 de junio | Portugal vs RD Congo | 12:00 p. m. | NRG Stadium
- Miércoles 17 de junio | Uzbekistán vs Colombia | 9:00 p. m. | Estadio Azteca
Fecha 2
- Martes 23 de junio | Portugal vs Uzbekistán | 12:00 p. m. | NRG Stadium
- Martes 23 de junio | Colombia vs RD Congo | 9:00 p. m. | Estadio Akron
Fecha 3
- Sábado 27 de junio | Colombia vs Portugal | 6:30 p. m. | Hard Rock Stadium
- Sábado 27 de junio | RD Congo vs Uzbekistán | 6:30 p. m. | Mercedes-Benz Stadium
Grupo L
Fecha 1
- Miércoles 17 de junio | Inglaterra vs Croacia | 3:00 p. m. | AT&T Stadium
- Miércoles 17 de junio | Ghana vs Panamá | 6:00 p. m. | BMO Field
Fecha 2
- Martes 23 de junio | Inglaterra vs Ghana | 3:00 p. m. | Gillette Stadium
- Martes 23 de junio | Panamá vs Croacia | 6:00 p. m. | BMO Field
Fecha 3
- Sábado 27 de junio | Panamá vs Inglaterra | 4:00 p. m. | MetLife Stadium
- Sábado 27 de junio | Croacia vs Ghana | 4:00 p. m. | Lincoln Financial Field
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- Partido 73 | 2.º Grupo A vs 2.º Grupo B | 2:00 p. m. | Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- Partido 76 | 1.º Grupo E vs 2.º Grupo F | 12:00 p. m. | Houston
- Partido 74 | 1.º Grupo E vs 3.º Grupo A/B/C/D/F | 3:30 p. m. | Boston
- Partido 75 | 1.º Grupo F vs 2.º Grupo C | 8:00 p. m. | Monterrey
Martes 30 de junio
- Partido 78 | 2.º Grupo E vs 2.º Grupo I | 12:00 p. m. | Dallas
- Partido 77 | 1.º Grupo I vs 3.º Grupo C/D/F/G/H | 4:00 p. m. | Nueva Jersey
- Partido 79 | 1.º Grupo A vs 3.º Grupo C/E/F/H/I | 8:00 p. m. | Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 | 1.º Grupo L vs 3.º Grupo E/H/I/J/K | 11:00 a. m. | Atlanta
- Partido 82 | 1.º Grupo G vs 3.º Grupo A/E/H/I/J | 3:00 p. m. | Seattle
- Partido 81 | 1.º Grupo D vs 3.º Grupo B/E/F/I/J | 7:00 p. m. | San Francisco
Jueves 2 de julio
- Partido 84 | 1.º Grupo H vs 2.º Grupo J | 2:00 p. m. | Los Ángeles
- Partido 83 | 2.º Grupo K vs 2.º Grupo L | 6:00 p. m. | Toronto
- Partido 85 | 1.º Grupo B vs 3.º Grupo E/F/G/I/J | 10:00 p. m. | Vancouver
Viernes 3 de julio
- Partido 88 | 2.º Grupo D vs 2.º Grupo G | 1:00 p. m. | Dallas
- Partido 86 | 1.º Grupo J vs 2.º Grupo H | 5:00 p. m. | Miami
- Partido 87 | 1.º Grupo K vs 3.º Grupo D/E/I/J/L | 8:30 p. m. | Kansas City
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- Partido 90 | Ganador Partido 73 vs Ganador Partido 75 | 12:00 p. m. | Houston
- Partido 89 | Ganador Partido 74 vs Ganador Partido 77 | 4:00 p. m. | Philadelphia
Domingo 5 de julio
- Partido 91 | Ganador Partido 76 vs Ganador Partido 78 | 3:00 p. m. | Nueva Jersey
- Partido 92 | Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 | 7:00 p. m. | Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- Partido 93 | Ganador Partido 83 vs Ganador Partido 84 | 2:00 p. m. | Dallas
- Partido 94 | Ganador Partido 81 vs Ganador Partido 82 | 7:00 p. m. | Seattle
Martes 7 de julio
- Partido 95 | Ganador Partido 86 vs Ganador Partido 88 | 11:00 a. m. | Atlanta
- Partido 96 | Ganador Partido 85 vs Ganador Partido 87 | 3:00 p. m. | Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
- Partido 97 | Ganador Partido 89 vs Ganador Partido 90 | 3:00 p. m. | Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 | Ganador Partido 93 vs Ganador Partido 94 | 2:00 p. m. | Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 | Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92 | 4:00 p. m. | Miami
- Partido 100 | Ganador Partido 95 vs Ganador Partido 96 | 8:00 p. m. | Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
- Partido 101 | Ganador Partido 97 vs Ganador Partido 98 | 2:00 p. m. | Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 | Ganador Partido 99 vs Ganador Partido 100 | 2:00 p. m. | Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Partido 103 | Perdedor Partido 101 vs Perdedor Partido 102 | 4:00 p. m. | Miami
Final
Domingo 19 de julio
- Partido 104 | Ganador Partido 101 vs Ganador Partido 102 | 2:00 p. m. | Nueva Jersey
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.
La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.