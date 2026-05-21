Fixture del Grupo B del Mundial 2026: países, horarios y dónde juegan

El Grupo B del Mundial de 2026 se presenta como una de las zonas más parejas de la fase de grupos, con selecciones que llegan con argumentos para pelear la clasificación. Canadá, Suiza, Bosnia y Catar buscarán avanzar en una serie donde no hay margen para el error.

Suiza y Canadá parten como favoritos en la previa por experiencia y contexto, pero Bosnia promete dar pelea y Catar intentará sorprender. En un grupo sin un gigante absoluto, cada partido puede ser decisivo en la lucha por llegar a los 16avos de final.

Países que integran el Grupo B

Las selecciones que integran el Grupo B del Mundial 2026 son:

Canadá

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Catar

El Grupo B genera expectativa porque es una de las zonas más abiertas y parejas del Mundial 2026, sin una selección que aparezca como favorita absoluta. A diferencia de otros grupos con potencias marcadas, aquí varios equipos llegan con opciones reales de pelear la clasificación.

Además, Canadá tendrá el impulso de jugar como anfitrión, Suiza aporta experiencia en grandes torneos, Bosnia puede convertirse en la sorpresa y Catar buscará competir sin presión. Esa mezcla hace que cada partido tenga peso y que el grupo prometa una pelea cerrada hasta la última fecha.

Canadá clasificó a tres Mundial: México 1986, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 (anfitrión). (Foto: AFP) / Agencia AFP

Fixture del Grupo B

Fecha 1

Canadá vs Bosnia – 12 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Toronto

– 12 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Toronto Catar vs Suiza – 13 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: San Francisco

Fecha 2

Suiza vs Bosnia – 18 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Los Ángeles

– 18 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Los Ángeles Canadá vs Catar – 18 de junio | 5:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Vancouver

Fecha 3

Suiza vs Canadá – 24 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Vancouver

– 24 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Vancouver Bosnia vs Catar – 24 de junio | 2:00 p.m. (hora peruana) | Sede: Seattle

Como se sabe, los dos primeros de la tabla avanzan directamente a 16avos de final, mientras que el tercero también puede clasificar si termina entre los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

¿En qué canales TV ver los partidos del Grupo B en Perú?

En Perú, los partidos del Grupo B del Mundial 2026 se podrán ver por los siguientes canales:

América TV: algunos partidos gratis por señal abierta (canal 4 y TVGO).

algunos partidos gratis por señal abierta (canal 4 y TVGO). DSports (DirecTV): transmisión de todos los partidos por TV paga.

transmisión de por TV paga. DGO: todos los partidos vía streaming en celular, Smart TV o PC.

¿Dónde ver los partidos del Grupo B en Latinoamérica?

En Latinoamérica, los partidos del Grupo B del Mundial 2026 (Canadá, Suiza, Bosnia y Catar) se podrán ver según el país, pero hay una opción regional que destaca: DSports (TV paga) y DGO (streaming), que transmitirán los 104 partidos completos del Mundial, incluyendo todos los del Grupo B.

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports y DGO.

Telefe, TyC Sports, DSports y DGO. Chile: Chilevisión, DSports y DGO.

Chilevisión, DSports y DGO. Colombia: Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO.

Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO. México: Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX.

Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX. Perú: América TV, DSports y DGO.

América TV, DSports y DGO. Resto de Sudamérica: en países como Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela también estarán disponibles DSports y DGO, además de señales locales con algunos partidos seleccionados.

Claves del Grupo B: análisis y pronóstico

Suiza tiene argumentos para terminar primero por su estabilidad y experiencia.

tiene argumentos para terminar primero por su estabilidad y experiencia. Canadá debería pelear el segundo lugar gracias al factor local.

debería pelear el segundo lugar gracias al factor local. Bosnia aparece como el equipo capaz de romper la lógica.

aparece como el equipo capaz de romper la lógica. Catar luce como el menos favorito en la previa.