El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y promete ser un ante y después en la historia del fútbol. El torneo comenzará el 11 de junio en medio de una expectativa global que crece a medida que se acerca la fecha. No será una Copa del Mundo más: por primera vez participarán 48 selecciones y habrá 104 partidos, lo que amplía el mapa competitivo y abre la puerta a nuevos protagonistas en la máxima cita del deporte.

El Grupo F es uno de los que aspira a brindarnos mayores emociones. Ninguna de las selecciones que conforman esta zona ha logrado alzar la ansiada Copa del Mundo.

Países del Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Países Bajos llega como la gran favorita para comandar el Grupo F; no obstante, tendrá a la ascendente selección japonesa dispuesta a dar la sorpresa. Por su lado, Túnez y Suecia se erigen como rivales duros de roer.

Fixture del Grupo F del Mundial 2026

Fecha 1 - Domingo 14 de junio

15:00 | Países Bajos vs. Japón - AT&T Stadium

21:00 | Suecia vs. Túnez - Estadio BBVA

Fecha 2 - Sábado 20 de junio

12:00 | Países Bajos vs. Suecia - NRG Stadium

22:00 | Túnez vs. Japón - Estadio BBVA

Fecha 3 - Miércoles 24 de junio

20:00 | Japón vs. Suecia - AT&T Stadium

20:00 | Túnez vs. Países Bajos - Arrowhead Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.

La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.