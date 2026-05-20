El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y promete ser un ante y después en la historia del fútbol. El torneo comenzará el 11 de junio en medio de una expectativa global que crece a medida que se acerca la fecha. No será una Copa del Mundo más: por primera vez participarán 48 selecciones y habrá 104 partidos, lo que amplía el mapa competitivo y abre la puerta a nuevos protagonistas en la máxima cita del deporte.

El Grupo G es uno de los que aspira a brindarnos mayores emociones. Ninguna de las selecciones que conforman esta zona ha logrado alzar la ansiada Copa del Mundo.

Países del Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Fixture del Grupo G del Mundial 2026

Fecha 1 - Lunes 15 de junio

14:00 | Bélgica vs. Egipto - Seattle Stadium

20:00 | Irán vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium

Fecha 2 - Domingo 21 de junio

15:00 | Egipto vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium

20:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto - Vancouver Stadium

Fecha 3 - Viernes 26 de junio

22:00 | Egipto vs. Irán - Seattle Stadium

22:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica - Vancouver Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.

La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.