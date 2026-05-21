El Grupo H del Mundial de 2026 apunta a ser una de las zonas más disputadas y entrenidas para los espectadores, pero asfixiantes para los hinchas. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde lucharán por la clasificación a una siguiente fase.

España y Uruguay saben lo que es ser campeones del mundo y son los principales favoritos para liderar el grupo. Arabia Saudita sabe lo que es arruinarle la fiesta a gigantes, ya lo hizo ante Argentina en en el 2022. Por último, Cabo Verde aspira a un debut gozoso en los Mundiales.

Países del Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Fixture del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1 - Lunes 15 de junio

11:00 | España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium

17:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay - Hard Rock Stadium

Fecha 2 - Domingo 21 de junio

11:00 | España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium

17:00 | Uruguay vs. Cabo Verde - Hard Rock Stadium

Fecha 3 - Viernes 26 de junio

20:00 | Uruguay vs. España - Estadio Akron

20:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Houston Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.

La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Dónde ver los partidos del Grupo B en Latinoamérica?

En Latinoamérica, los partidos del Grupo B del Mundial 2026 (Canadá, Suiza, Bosnia y Catar) se podrán ver según el país, pero hay una opción regional que destaca: DSports (TV paga) y DGO (streaming), que transmitirán los 104 partidos completos del Mundial, incluyendo todos los del Grupo B.

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports y DGO.

Telefe, TyC Sports, DSports y DGO. Chile: Chilevisión, DSports y DGO.

Chilevisión, DSports y DGO. Colombia: Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO.

Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO. México: Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX.

Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX. Perú: América TV, DSports y DGO.

Resto de Sudamérica: en países como Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela también estarán disponibles DSports y DGO, además de señales locales con algunos partidos seleccionados.