Francia vs. Bélgica: la triste declaración de Lukaku que refleja la xenofobia en su país

Romelu Lukaku no solo es el goleador de la selección de Bélgica en este Mundial Rusia 2018, también es el máximo artillero en la historia de los "Diablos Rojos" con 37 goles. El atacante tuvo que pasar por muchos momentos difíciles de pequeño y de grande donde fue víctima de la discriminación.

"Cuando las cosas iban bien, los diarios me llamaban el goleador belga; cuando no iban bien, me llamaban el descendiente de congoleños", denunció el delantero del Manchester United.



Bégica vive una interna diversidad sociocultural, cerca del 60 por ciento de su habitantes son flamencos, más del 35 por ciento francófonos y una pequeña minoría es de lengua alemana. Los dos primeros viven de espaldas, como si la otra parte casi ni existiera. Esto ha generado un clima xenofóbico en el país de Romelu Lukaku.



El líder del partido nacionalista flamenco, Theo Francken, es un claro ejemplo del crudo momento que pasa Bélgica. "Puedo figurarme el valor añadido de la inmigración judía, china e india, pero menos la de la marroquí, congoleña o argelina", dijo.



Los goles de Romelu Lukaku y la gran actuación de los "Diablos Rojos" en Rusia 2018 al menos ha logrado unir por algunas semanas a un país dividido.