Francia: Rabiot se resiente con Deschamps y dice que no quiere ser reserva

El centrocampista Adrien Rabiot escribió al seleccionador francés Didier Deschamps para comunicarle que rechaza ser reserva de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018, explicaron este miércoles fuentes próximas al caso, confirmando una información de los periódicos L'Equipe y Le Parisien.

"En estas condiciones, no podré seguir el programa", señaló Rabiot haciendo referencia al plan de mantenimiento físico enviado al comienzo de la semana a los 11 suplentes nombrados por Deschamps, confirmó a la AFP esta fuente próxima al caso.

Según L'Equipe, el jugador de 23 años "habría decidido actuar solo, sin tener en cuenta las recomendaciones de sus próximos".



El jugador señala que es "una decisión reflexionada con madurez que el 'staff' tricolor habría intentado cambiar".



Deschamps tomará la palabra este miércoles, debido a que es el día en el que los jugadores convocados para el Mundial -a excepción de Raphael Varane, que tiene que disputar el sábado la final de la Champions con el Real Madrid- llegan a Clairefontaine (en las afueras de París), casa de los Bleus.



Rabiot, seis veces internacional con Francia -cuatro como titular-, formaba parte de los 11 reservas que pueden sustituir a un eventual lesionado antes del 4 de junio, fecha límite establecida por la FIFA.



Entre las condiciones, mantener la condición física y estar localizables. Estos suplentes no se entrenarán en Clairefontaine, al contrario de lo que sucedió con Deschamps en el cargo en sus dos otros torneos -Mundial 2014 y Eurocopa 2016-.



"Las actuaciones de Adrien con Francia no son para nada del mismo nivel que con el PSG", explicó Deschamps el jueves cuando anunció su equipo para el Mundial.



Los 'bleus', ganadores del Mundial en 1998 y finalistas en 2006, inician el torneo en el grupo C junto a Dinamarca, Australia y Perú.

El Gobierno francés criticó al centrocampista Rabiot, quien se negó a figurar en las listas de suplentes del Mundial en Rusia, y opinó que cuando "uno recibe el honor de ser llamado a la selección, no puede rechazarlo".



"Creo que, cuando uno tiene el honor de vestir la camiseta de Francia y de defender los colores de su país, no puede rechazarlo, sea cual sea el puesto que se le propone", explicó el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, al finalizar una rueda de prensa tras el consejo de ministros.



De acuerdo con la emisora "RMC Sport", el gesto del jugador francés no será sancionado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo presidente, Noël Le Graët, hará oficial la decisión tomada por el organismo en la tarde.



