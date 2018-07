Francia vs. Croacia: la emotiva carta de Neymar hacia Rakitic y Mbappé previo a la final del Mundial

La selección de Francia y Croacia se medirán el próximo domingo 15 de julio en lo que será la final del Mundial Rusia 2018. Neymar dedicó a través de su cuenta oficial de Instagram, un emotivo mensaje hacia Rakitic y Mbappé, quienes buscarán la gloria en el mencionado encuentro.

"Sabemos cómo fue duro para ustedes llegar hasta aquí, ahora disfrutan y se divierten, pues valió la pena. Estoy muy feliz por ustedes dos y me emociono viendo la reacción de los aficionados de sus países. No niego, me gustaría estar con uno de ustedes dentro de campo, pero en este Mundial no se dio, será en Qatar", precisó.

Neymar mencionó también sentirse orgulloso por tener a ambos jugadores como sus amigos y de antemano les recordó que ya son campeones por llegar a dicha instancia decisiva.

"Me quedo aquí en la hinchada por mi 'Golden Boy' y por mi compañero de Barcelona. Espero se divierten mucho el domingo, sin olvidar que es una competición y que muy aparte del resultado ustedes ya son campeones. Estoy muy orgulloso de tenerlos como amigos y el mundo del fútbol debe estar orgulloso de esta gran final. ¡Buena suerte!", finalizó el brasileño.

Neymar compartió vestuario con Ivan Rakitic durante su permanencia en el Barcelona. Actualmente, el atacante comparte la delantera del PSG con Kylian Mbappé.