Desde que dio sus primeros pasos con la camiseta del Mónaco, allá por el 2016, todos sabían el gran futuro de Mbappé. Tenía tan solo 16 años y 347 días, pero ya demostraba su calidad. Dos años después y con presente en el PSG, el pequeño Kylian –campeón del Mundo y elegido el mejor jugador joven del torneo- es pretendido por el Real Madrid.

Sin embargo, el goleador de Francia indicó que no irá al cuadro español. Mbappé ya alegró a todos los franceses, pero quiere seguir haciéndolo y no hay mejor idea que hacer historia con un equipo de su país.

“Me quedo al cien por ciento en el PSG”, señaló en la zona mixta del estadio Luzhniki, después del partido en el que Francia venció a Croacia por 4 a 2.

Francia vs. Croacia EN VIVO: el gol de Mbappé para el 4-1 en la final del Mundial Rusia 2018. [VIDEO] (Autor: FIFA/Fuente: Telemundo)

"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", prosiguió.

Además, Mbappé habló de su selección, de la hazaña que lograron y de las claves en la consecución del título.

"Para ganar hay que creer, no sólo vale tener calidad, sino saber que tienes calidad. Es la base, pero sobre todo hay que creer. El que más cree, acaba ganando. Nosotros creíamos desde el principio, pero si lo hubiésemos dicho nos hubiesen tomado por locos", señaló.

Por último, la estrella de 19 años indicó estar orgulloso de hacer felices a sus compatriotas y espera llegar a su país para continuar con las celebraciones que durarán unas semanas. Y no es para menos. Kylian acaba de conquistar el Mundo.