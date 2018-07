Francia vs. Croacia: Kalinic, el jugador que no estará en la final por un dolor de espalda El delantero de Croacia fue echado de la concentración del equipo al inicio de Rusia 2018 por rehusarse a ingresar en un partido por una molestia lumbar. El entrenador no tuvo más remedio que excluirlo

