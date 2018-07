No cabe duda que Francia es favorita por sobre Croacia en la final del Mundial Rusia 2018. Mientras que el equipo de Didier Deschamps demostró superioridad, buena defensa y eficacia en cada uno de sus partidos de segunda fase, el cuadro de Dalic ha tenido que recurrir al tiempo extra y en dos ocasiones a los penales.



Ante Francia, el equipo más sólido del Mundial, ¿qué puede hacer Croacia para intentar ganar el partido más importante de su historia? Aquí tres claves.

Remate de larga distancia



Es una de las armas a la que puede recurrir el país cuya población no supera los cinco millones de habitantes. Lo hizo muy bien Ángel di María en octavos de final. Sacó un fierrazo de zurda imposible para Hugo Lloris. Otro que casi logra batir la portería francesa fue Pedro Aquino en el duelo de fase de grupos. Su remate pegó en el palo. Fue una variante que no utilizó la selección de Gareca con más frecuencia en ese partido. Croacia tiene jugadores para pegarle de afuera. Modric, Rakitic, Perisic. Negarse a esta opción sería una tontería. Francia se ha convertido en una experta cerrando espacios por abajo y sacando todo por arriba. Lo único que no se puede marcar siempre son los disparos desde fuera del área.

Atacar a Lucas Hernández



El punto más débil en la defensa de Deschamps es Lucas Hernández. No es que sea un mal lateral izquierdo o que su torneo no haya sido el mejor, pero es el más vulnerable de la defensa francesa. Varane y Umtiti son muy difíciles de superar. Pavard sí que es una de las revelaciones del torneo. Lucas, en cambio, muestra ciertas falencias. Sobre todo cuando le toca estar uno contra uno. Por eso Matuidi se ha convertido en su principal ayudante. La clave es encontrarlo solo y encararlo. Lo puede hacer Rebic o Perisic. Como lo hizo André Carrillo en el partido jugado en Ekaterimburgo. Lucas es el punto débil de la zaga gala.

Que N'Golo Kanté no sea figura

Si el pequeño volante del Chelsea, una de las grandes figuras del Mundial Rusia 2018, es uno de los mejores jugadores de la final, Croacia no va a salir campeón. Pasa que Kanté está siempre en los lugares claves. Ahí donde se puede generar un pase gol, él está ahí para cortarlo. Ahí donde hay un espacio para acelerar o profundizar, él está ahí para recuperar la pelota. El tema es ¿cómo anular a un jugador que se multiplica en el campo de forma asombrosa? Quizá Dalic tenga una sorpresa guardada para la final. Un jugador, como Brosovic, que corrió 16 kilómetros ante Inglaterra. Podría ser una alternativa para sacar del encuentro a Kanté. Un jugador que debería ser candidato a mejor jugador del torneo, pero que no lo es por el simple hecho de que no pisa el área.